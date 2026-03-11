Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajinci sa sťažujú, že čelia systematickému tlaku zo strany IPV

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

MPV vyjadril nad stanoviskom Ukrajinského paralympijského výboru počudovanie.

Autor TASR
Miláno 11. marca (TASR) - Ukrajinský paralympijský výbor vyhlásil, že na ZPH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo čelia jeho športovci a tréneri systematickému tlaku zo strany Medzinárodného paralympijského výboru (MPV). Uviedol to v stredu v oficiálnom stanovisku.

„Verili sme, že prejavy tohto tlaku sú iba náhodné. Žiaľ, nedávne udalosti nám ukázali, že sú systematické a vzťah voči nášmu tímu nadobudol kritický a hanebný rozmer,“ cituje DPA z vyjadrenia Ukrajinského paralympijského výboru, ktorý sa posťažoval na viaceré konfliktné situácie. Medzi nimi sú snaha odobrať náušnice ukrajinskej parabiatlonistky Olexandry Kononovovej s nápisom „Zastavte vojnu“ i odobratie vlajok rodinným príslušníkom parabiatlonistu Tarasa Rada.

MPV vyjadril nad stanoviskom Ukrajinského paralympijského výboru počudovanie. Podľa neho neprišla žiadna formálna sťažnosť a Ukrajinci vyjadrujú kritiku výlučne prostredníctvom médií.
