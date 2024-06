Ukrajinci zdolali v generálke na šampionát Moldavsko 4:0

prípravné zápasy - sumáre:



Moldavsko - Ukrajina 0:4 (0:2)



Góly: 2. Jaremčuk, 43. Cygaňkov, 49. Dovbyk, 54. Sudakov



zostava Ukrajiny: Lunin – Konoplja, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko (30. Zinčenko) – Cygaňkov (68. Jarmolenko), Šaparenko (78. Malinovskij), Stepanenko (68. Bražko), Mudryk (68. Zubkov) – Sudakov, Jaremčuk (46. Dovbyk).







Grécko - Malta 2:0 (2:0)



Góly: 7. Bakasetas, 15. Tzolis







San Maríno - Cyprus 1:4 (0:0)



Góly: 81. Giocondi - 45.+2 Satsias, 53. a 54. Kastanos, 83. Kakoullis







Bielorusko - Izrael 0:4 (0:3)



Góly: 6. Melamed, 18. Safuri 36. Shlomo, 82. Kanaan. ČK: 65. Volkov (Biel.)







Azerbajdžan - Kazachstan 3:2 (1:2)



Góly: 42. Emreli, 51. Mahmudov, 73. Bajramov - 2. Vorogovskij, 28. Samorodov

Bratislava 11. júna (TASR) - Ukrajinskí futbalisti zdolali v utorkovom prípravnom zápase výber Moldavska 4:0. Zápas sa hral v Kišiňove a pre zverencov Serhija Rebrova to bola generálka na šampionát v Nemecku. Ukrajinci budú 21. júna v Düsseldorfe druhým súperom Slovenska na ME. Ďalšími účastníkmi E-skupiny sú Belgicko a Rumunsko.Do listiny strelcov sa na strane víťazov zapísali v prvom polčase Roman Jaremčuk a Viktor Cygaňkov, ďalšie góly pridali v druhej 45-minútovke Artem Dovbyk a Georgij Sudakov.Hladký triumf si pripísali aj Izraelčania, ktorí zdolali Bielorusko rovnako 4:0. O svojom víťazstve rozhodli už v prvom polčase, keď strelili tri góly. Postupne sa presadili Guy Melamed, Ramzi Safuri a Raz Shlomo. Po prestávke pridal poistku Mohamad Kanaan.Azerbajdžan zdolal Kazachstan 3:2. Domáci prehrávali 0:2, no do prestávky stihli znížiť a v druhom polčase otočili skóre. Gréci zdolali Maltu 2:0 a San Maríno podľahlo Cyprusu 1:4.