Ukrajine nestačili ani 4 body, Rebrov: Ukázali sme, že bojujeme

Stuttgart 27. júna (TASR) - Futbalistom Ukrajiny ani štyri body nestačili na postup do osemfinále ME v Nemecku. Z E-skupiny si prienik do ďalšej fázy vybojovali tri tímy - Rumunsko, Belgicko a Slovensko. Prvýkrát v histórii európskych šampionátov sa stalo, že krajina, ktorá získala štyri body, nepostúpila ďalej a "čierny Peter" sa ušiel práve Ukrajincom. O poradí v tabuľke rozhodlo konečné skóre, ktoré mali Ukrajinci vinou prehry 0:3 s Rumunskom v prvom zápase najhoršie.



"Ukázali sme charakter nášho národa, sme takmer 900 dní vo vojne a myslím si, že dnes bolo veľmi dôležité ukázať ľuďom v Európe, ukázať našim ľuďom na Ukrajine, že stále bojujeme," povedal po remíze 0:0 s Belgickom tréner Ukrajiny Serhij Rebrov, ktorý označil prehru s Rumunskom za kľúčovú. "Prvý zápas nám vôbec nevyšiel podľa predstáv. Ale viete, že v živote urobíte nejaké chyby a potom je veľmi dôležité, ako zareagujete. Myslím si, že sme zareagovali dobre. Všetci videli, že sme sa snažili vyhrať tento zápas, snažili sme sa vytvoriť určité momenty, bolo tam dosť zaujímavých šancí. Hrali sme však proti jednému z najlepších tímov, takže to bolo veľmi ťažké, žiaľ, nevyužili sme príležitosti," dodal Rebrov.



V podobnom duchu sa niesli aj slová obrancu Oleksandra Tymčyka. "Som hrdý na to, že som Ukrajinec. Náš výkon nebola hanba. O tom, že sme nepostúpili zo skupiny, rozhodol prvý zápas. Je bezprecedentné, že tím so štyrmi bodmi nepostúpil. Pre našu krajinu by sme dali v play off všetko a je mi to veľmi ľúto," povedal Tymčyk.



Belgičania sa v osemfinále predstavia 1. júla od 18.00 proti Francúzsku, druhému tímu D-skupiny. V dueli s Ukrajinou im stačil aj nerozhodný výsledok a ten sa napokon aj zrodil. "Bol to ťažký zápas. Mali sme šance na gól a mohli sme tak skončiť ako víťazi skupiny, ale dôležité je, že sme neprehrali a postúpili do osemfinále," zhodnotil duel obranca Wout Faes.



Výkonmi Belgičania zaostali v skupine za očakávaniami, ale krídleník Kevin De Bruyne pochválil tím za prístup. "Počas troch zápasov sme zo seba vydali všetko. Tím makal do poslednej minúty. Každý chce vyhrávať zápasy a my sme sa o to pokúšali, ale nepodarilo sa nám to. V prvom stretnutí so Slovenskom sme mali zlý začiatok. Ukrajina je ťažký súper a bola nebezpečná."



Kouč Belgicka Domenico Tedesco bol po zápase s Ukrajinou veľmi nahnevaný. Aj keď si jeho tím zabezpečil účasť vo vyraďovacej časti, sťažoval sa na udalosti pred stretnutím. "Z hotela sme cestovali na štadión takmer hodinu. Mali sme policajný sprievod, ale majáky neboli zapnuté. Išli sme pomaly, rýchlosťou asi 20 až 25 kilometrov za hodinu a zastavovali sme na každom semafore. Na štadióne som stihol len rýchly príhovor hráčom a museli sme skrátiť aj čas na rozcvičku. Je to neuveriteľné. Nestihli sme sa poriadne pripraviť," sťažoval sa Tedesco.