Ukrajinka Bechová-Romančuková dostala štvorročný dištanc za doping

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tridsaťročná športovkyňa mala pozitívny test na testosterón 7. decembra minulého roka.

Autor TASR
Lausanne 19. augusta (TASR) - Ukrajinská atlétka Maryna Bechová-Romančuková dostala štvorročný dištanc za doping. Rozhodla o tom v utorok Atletická jednotka pre integritu (AIU). Striebornú medailistka v skoku do diaľky a v trojskoku z MS usvedčili z užívania zakázanej látky testosterón.

Tridsaťročná Ukrajinka mala pozitívny test na testosterón 7. decembra minulého roka. Dočasnú suspendáciu dostala v máji. „AIU zakázala Maryne Bechovej-Romančukovej štart na štyri roky od 13. mája 2025,“ citovala agentúra AFP antidopingovú organizáciu. Ukrajinka štartovala vlani aj na OH v Paríži, v trojskoku obsadila 11. miesto.
