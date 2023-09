Ukrajinky s prvým víťazstvom, Česko zdolali 3:1

volejbal-ženy - kvalifikačné turnaje na OH 2024:



A-skupina (Ningbo/Čína):



Česko - Ukrajina 1:3 (12, -23, -18, -15)



Kanada - Mexiko 3:0 (22, 22, 17)







B-skupina (Tokio/Jap.):



Portoriko - Peru 3:0 (24, 22, 21)



Bulharsko - Argentína 2:3 (-14, 14, -20, 19, -16)



Ningbo/Tokio 23. septembra (TASR) - České volejbalistky utrpeli v kvalifikácii OH 2024 štvrtú prehru. V sobotnom zápase na turnaji A-skupiny v čínskom meste Ningbo podľahli 1:3 Ukrajine, ktorá zaznamenala premiérový triumf a dostala sa z dna tabuľky pred Mexiko. To podľahlo Kanade 0:3. Na OH do Paríža postúpia dva najlepšie tímy z každej z troch osemčlenných skupín, Česko a Ukrajina už šancu na postup stratili.