Talianky vyrovnali v semifinálovom dueli proti Ukrajine na 1:1

V druhom semifinále proti sebe v sobotu nastúpia USA a Veľká Británia.

Šen-čen 19. septembra (TASR) - O víťazkách prvého semifinále na finálovom turnaji Pohára-Billie Jean Kingovej tenistiek v čínskom Šen-čene rozhodne až štvorhra. Obhajkyne prvenstva z Talianska vyrovnali stav zápasu vďaka Jasmine Paoliniovej, ktorá zdolala Jelinu Svitolinovú v troch setoch 3:6, 6:4 a 6:4. O prvý bod pre ukrajinské farby sa predtým postarala Marta Kosťuková po výhre nad Elisabettou Cocciarettovou 6:2, 6:3. V druhom semifinále proti sebe v sobotu nastúpia USA a Veľká Británia.



finálový turnaj Pohára-Billie Jean Kingovej v Šen-čene

semifinále:

Ukrajina - Taliansko 1:1 po dvojhrách

Marta Kosťuková - Elisabetta Cocciarettová 6:2, 6:3

Jelina Svitolinová - Jasmine Paoliniová 6:3, 4:6, 4:6
