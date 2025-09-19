< sekcia Šport
Talianky vyrovnali v semifinálovom dueli proti Ukrajine na 1:1
V druhom semifinále proti sebe v sobotu nastúpia USA a Veľká Británia.
Autor TASR,aktualizované
Šen-čen 19. septembra (TASR) - O víťazkách prvého semifinále na finálovom turnaji Pohára-Billie Jean Kingovej tenistiek v čínskom Šen-čene rozhodne až štvorhra. Obhajkyne prvenstva z Talianska vyrovnali stav zápasu vďaka Jasmine Paoliniovej, ktorá zdolala Jelinu Svitolinovú v troch setoch 3:6, 6:4 a 6:4. O prvý bod pre ukrajinské farby sa predtým postarala Marta Kosťuková po výhre nad Elisabettou Cocciarettovou 6:2, 6:3. V druhom semifinále proti sebe v sobotu nastúpia USA a Veľká Británia.
finálový turnaj Pohára-Billie Jean Kingovej v Šen-čene
semifinále:
Ukrajina - Taliansko 1:1 po dvojhrách
Marta Kosťuková - Elisabetta Cocciarettová 6:2, 6:3
Jelina Svitolinová - Jasmine Paoliniová 6:3, 4:6, 4:6
semifinále:
Ukrajina - Taliansko 1:1 po dvojhrách
Marta Kosťuková - Elisabetta Cocciarettová 6:2, 6:3
Jelina Svitolinová - Jasmine Paoliniová 6:3, 4:6, 4:6