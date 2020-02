Ukrajinské výškarky dominovali na BBL, Mahučichová zdolala 196 cm

26. Banskobystrická latka - ženy:



1. Jaroslava Mahučichová 196 cm

2. Iryna Heraščenková 193*

3. Julia Levčenková (všetky Ukr.) 193*

4. Maruša Černjulová (Slov.) 190

5. Sofie Skoogová (Švéd.), Alessia Trostová (Tal.), Levern Spencerová, Jeannelle Scheperová (obe Sv. Lucia) všetky 185*

9. Airiné Palšytéová (Lit.) 185*

10. Barbara Szabóová (Maď.) 185*

11. Tatiana DUNAJSKÁ (SR) 180



*rozhodol počet pokusov



Banská Bystrica 11. februára (TASR) - Ukrajinské výškarky dominovali na utorňajšom 26. ročníku Banskobystrickej latky. V hale na Štiavničkách zvíťazila Jaroslava Mahučichová výkonom 196 centimetrov. Druhé miesto obsadila Iryna Heraščenková a tretia bola Julia Levčenková, keď obe zdolali 193 cm, v prospech Heraščenkovej rozhodol počet pokusov. Slovenská reprezentantka Tatiana Dunajská skončila jedenásta, keď ako jediná spomedzi štartujúcich neskočila tretiu výšku.Osemnásťročná Mahučichová ako líderka tohtoročných oficiálnych svetových tabuliek a najväčšia favoritka vynechala úvodné dve výšky (175 aj 180). Na prvý pokus zvládla 185, na 190, 193 aj 196 cm potrebovala zakaždým jednu opravu, no tak vysoko ako ona sa nedostala žiadna súperka. Neúspešne sa pokúšala o 200 cm, nestala sa trinástouvíťazkou v histórii podujatia.povedala Ukrajinka.Jediná domáca zástupkyňa v súťaži prekonala na prvý pokus 175 i 180 cm, ďalšiu latku (185) však nepokorila ani na tri razy a nezlepšila svoj halový osobný rekord (181).povedala 27-ročná Dunajská, ktorá si pochvaľovala aspoň atmosféru na Štiavničkách:BBL má štatút European Athletics Indoor Special Premium, teda najvyšší možný v rámci európskych halových mítingov ako jediné výškarské podujatie. Pri bodovaní do svetových rebríčkov je to C-kategória, čo je dôležité vzhľadom na olympijskú kvalifikáciu. Prvá osmička medzi mužmi aj ženami získala od 60 po 25 bodov za umiestnenie. V rebríčku bodovania mítingov skončila Banskobystrická latka v roku 2019 na siedmom mieste na svete spomedzi všetkých špecializovaných podujatí v hale a vonku (vrátane vrhačských a pod.). Medzi halovými výškami je jednoznačná svetová jednotka.