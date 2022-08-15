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Ukrajinské akvabely Aleksijvové získali zlato aj v technickom duu
Striebro vybojovali Rakúšanky Eirini Marina Alexandriová, Anna-Maria Alexandriová.
Autor TASR
Rím 15. augusta (TASR) - Ukrajinské akvabely Maryna a Vladyslava Aleksijvové získali na ME v Ríme zlaté medaily aj v technickom duu. V pondelňajšom finále triumfovali vo Foro Italico so ziskom 92,8538 b. Striebro vybojovali Rakúšanky Eirini Marina Alexandriová, Anna-Maria Alexandriová, bronz patrí domácim Taliankam Linde Cerrutiovej s Constanzou Ferrovou.
finále technického dua:
1. Maryna Aleksijvová, Vladyslava Aleksijvová (Ukr.) 92,8538, 2. Eirini Marina Alexandriová, Anna-Maria Alexandriová (Rak.) 91,9852, 3. Linda Cerrutiová, Costanza Ferrová (Tal.) 90,3577
1. Maryna Aleksijvová, Vladyslava Aleksijvová (Ukr.) 92,8538, 2. Eirini Marina Alexandriová, Anna-Maria Alexandriová (Rak.) 91,9852, 3. Linda Cerrutiová, Costanza Ferrová (Tal.) 90,3577