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< sekcia Šport

Ukrajinské akvabely Aleksijvové získali zlato aj v technickom duu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Striebro vybojovali Rakúšanky Eirini Marina Alexandriová, Anna-Maria Alexandriová.

Autor TASR
Rím 15. augusta (TASR) - Ukrajinské akvabely Maryna a Vladyslava Aleksijvové získali na ME v Ríme zlaté medaily aj v technickom duu. V pondelňajšom finále triumfovali vo Foro Italico so ziskom 92,8538 b. Striebro vybojovali Rakúšanky Eirini Marina Alexandriová, Anna-Maria Alexandriová, bronz patrí domácim Taliankam Linde Cerrutiovej s Constanzou Ferrovou.

finále technického dua:

1. Maryna Aleksijvová, Vladyslava Aleksijvová (Ukr.) 92,8538, 2. Eirini Marina Alexandriová, Anna-Maria Alexandriová (Rak.) 91,9852, 3. Linda Cerrutiová, Costanza Ferrová (Tal.) 90,3577
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