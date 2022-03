Ukrajinskí hádzanári odstúpili z kvalifikácie MS 2023 mužov

Bratislava 8. marca (TASR) - Hádzanári Ukrajiny odstúpili z kvalifikácie o postup na MS 2023 mužov. Po ruskej invázii do krajiny je podľa vyjadrenia tamojšej federácie nemožné pre národný tím odohrať plánované duely 1. kola play off proti Fínsku.



Stretnutia boli pôvodne na programe 16. a 20. marca. Fínsko tak bez boja postúpi do finálového 2. kola kvalifikačnej baráže proti Chorvátsku. Svetový šampionát hádzanárov sa bude hrať v januári budúceho roka v Poľsku a Švédsku, pripomenula agentúra DPA.



Slovensko sa v 1. kole play off stretne s Belgickom a úspešnejší z tohto dvojzápasu si zabezpečí miestenku na svetový šampionát, keďže vyžrebovaného súpera do 2. kola Rusko suspendovali z medzinárodných hádzanárskych súťaží. Slováci nastúpia proti Belgičanom v Topoľčanoch 16. marca, odveta je na programe v Hasselte 19. marca.