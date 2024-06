Ukrajinský boxer Usyk sa vzdal majstrovského opasku organizácie IBF

Londýn 26. júna (TASR) - Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk sa vzdal majstrovského opasku organizácie IBF, ktorý získal pred niekoľkými týždňami ako zjednotený šampión v ťažkej váhe. V májovom zápase v saudskoarabskom Rijáde zdolal na body Brita Tysona Furyho.



Pôvodne si chcel Usyk ponechať opasok až do decembrovej odvety s Furym. Podľa pravidiel by to však bolo možné iba v prípade, ak by bojoval proti vyzývateľovi, ktorého by vybrala IBF. Informovala o tom agentúra AFP.