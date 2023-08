Ukrajinský minister športu nevylúčil, že Rusi nepôjdu na olympiádu

Kyjev 15. augusta (TASR) - Ukrajinský minister športu Vadim Gutcajt nevylučuje, že Rusi urobia 'gesto dobrej vôle' a nepôjdu na budúcoročné OH v Paríži. Uviedol to v rozhovore pre agentúru AFP.



Gutcajt zdôraznil, že ak Medzinárodný olympijský výbor (MOV) povolí Rusom a Bielorusom súťažiť v Paríži ako neutrálnym športovcom, Ukrajina bude OH bojkotovať. Zároveň si myslí, že sa k nim pridajú aj ďalšie krajiny: "Verím, že MOV to agresorom nedovolí. Loptička je teraz na strane MOV a medzinárodných športových federácií. Verím, že budú naďalej stáť na správnej strane histórie a zabránia agresorom zúčastniť sa na hrách. Nevylučujem však ani to, že Rusi povedia, že na olympiádu nepôjdu." Pobaltské štáty a Poľsko boli najhlasnejšími krajinami, ktoré pohrozili, že budú nasledovať Ukrajinu, ak sa tá rozhodne bojkotovať OH 2024.



Od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 uvalil MOV na Moskvu a jej spojenca Minsk športové sankcie, pripomenula AFP. Začiatkom tohto roka odporučil, aby ruskí a bieloruskí športovci mohli súťažiť ako jednotlivci v kvalifikačných podujatiach OH pod neutrálnou vlajkou.



Rozhodnutie vyvolalo protesty zo strany ukrajinskej vlády aj ich športovcov. Následkom toho Ukrajina zakázala svojim športovcom štartovať na medzinárodných podujatiach, na ktorých boli Rusi a Bielorusi, výnimkou bol tenis. Minulý mesiac však ukrajinská vláda príslušný dekrét zmenila a povolila svojim športovcom súťažiť na podujatiach, kde sa predstavili aj Rusi a Bielorusi.