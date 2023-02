Ukrajinský obranca Havryljuk sa stal novou posilou Zlatých Moraviec

Zlaté Moravce 13. februára (TASR) - Ukrajinský futbalový obranca Nazarij Havryljuk sa stal novou posilou fortunaligového VIonu Zlaté Moravce. Odchovanec akadémie Šachtaru Doneck trénoval s tímom od Žitavy od začiatku zimnej prípravy.



"Teším sa, že som už spojený s ViOnom. Trvalo to trochu dlhšie kvôli legislatíve. S tímom som už dlhú dobu, stihol som už veľmi spoznať spoluhráčov, klub a prostredie. Cítim sa byť prijatý kabínou a to je pre mňa teraz to dôležité,” povedal Havryljuk pre oficiálnu webovú stránku Zlatých Moraviec.



Talentovaný dvadsaťročný zadák zaujal trénera Ivana Galáda výbornými výsledkami testov na prvom tréningu: "Tréner mi po prvom tréningu povedal, že prvé dni som zvládol dobre, ale že musím stále na sebe pracovať. Je mi veľmi nápomocný. Páči sa mi na ňom, že je priamy a úprimný a to mi vyhovuje,” opísal kormidelníka ViOnu.