Ukrajinský šermiarsky zväz chce napadnúť účasť Rusov na MS

Kyjev 9. júla (TASR) - Ukrajinský zväz šermu (NFFU) zvažuje právne kroky pre účasť ruských reprezentantov na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Viacerí z nich totiž podľa jeho predstaviteľov nespĺňajú podmienky neutrality. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ukrajinský národný olympijský výbor minulý mesiac vyzval Medzinárodnú šermiarsku federáciu (FIE), aby ruskej olympijskej multimedailistke Sofii Velikej zakázala súťažiť, pričom ako dôvod uviedol jej hodnosť majorky v ruských ozbrojených silách. Šampionát sa uskutoční od 22. do 26. júla v Tbilisi a Medzinárodná šermiarska federácia (FIE) aj napriek prebiehajúcej invázii Ruska na Ukrajinu umožnila štart 37 ruským šermiarom, ktorí podľa nej splnili stanovené podmienky neutrality. Musia tiež dodržiavať antidopingový kódex a preukázať, že aktívne nepodporujú vojnu.



Vo výbere je však okrem dvojnásobnej olympijskej víťazky Velikej aj ďalšia dvojnásobná olympijská šampiónka Jana Jegorjanová, tá pôsobí v CSKA ako poručíčka. A tiež majiteľka zlatej medaily z hier v Tokiu Olga Nikitinová ako práporčíčka. „Od začiatku sme upozorňovali na to, že celý proces preukazovania neutrality ruských športovcov je fraška. A toto je facka nielen do tváre ukrajinských reprezentantov, ale celej športovej komunity,“ vyhlásil šéf ukrajinského šermiarskeho zväzu Mychajlo Illjašev.