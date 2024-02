Ukrajinský stredopoliar Charatin posilnil Dunajskú Stredu

Dunajská Streda 15. februára (TASR) - Ukrajinský defenzívny stredopoliar Igor Charatin je novou posilou futbalistov DAC Dunajská Streda. S účastníkom Niké ligy podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Dohoda obsahuje aj opciu na ďalší rok, informoval klubový web. Do DAC prišiel z Legie Varšava.



"DAC ma chcel už pred rokom, no vtedy som sa rozhodol zostať vo Varšave. Teraz však v Dunajskej Strede pôsobí môj kamarát Taras Kačaraba a po rozhovoroch s ním a so športovým riaditeľom Glebom Platovom ma zaujala možnosť zahrať si za DAC. Potrebujem hrávať, preto si myslím, že si môžeme navzájom pomôcť. Spravil som veľmi dobré rozhodnutie a urobím všetko pre to, aby sme boli spolu úspešní. Za ten krátky čas som sa presvedčil, že sa tu budem cítiť ako doma, nakoľko aj moje rodné Mukačevo leží pri maďarských hraniciach," povedal po podpise zmluvy Charatin, ktorý bude nosiť dres s číslom 20.



Dvadsaťdeväťročný Charatin je odchovanec akadémie Dynama Kyjev, s ktorým sa v ročníku 2014/15 podieľal na zisku domáceho pohára. Väčší počet ligových štartov však pridal až počas hosťovania v Metaliste Charkov a po prestupe do Zorje Luhansk. So Zorjou sa dvakrát predstavil v skupinovej fáze Európskej ligy. V januári 2019 ho kúpil Ferencváros, kde hral dôležitú rolu pri zisku majstrovského hetriku v sezónach 2018/19, 2019/20 a 2020/21. "Fradi" pomohol k postupu do skupiny Európskej ligy (2019) a Ligy majstrov (2020). V skupine LM nastúpil päťkrát a proti Barcelone strelil aj gól. Celkovo si v zeleno-bielom pripísal 139 súťažných štartov a 12 gólov. V septembri 2021 ho za 900-tisíc eur kúpila Legia Varšava, kde vlani oslavoval zisk domáceho pohára. Ukrajinu reprezentoval v mládežníckych kategóriách, štyri štarty má aj v drese áčka. S tímom do 19 rokov si zahral na majstrovstvách Európy, s kategóriou U20 sa predstavil na svetovom šampionáte.



"Príchod Igora je príležitosťou posilniť náš káder, nakoľko so sebou prináša veľké množstvo skúseností, ktoré nazbieral v špičkových kluboch susedných krajín, vrátane úspešného účinkovania v Lige majstrov a Európskej lige. Naši fanúšikovia si ho môžu pamätať z dresu Fradi, kde patril medzi opory v úspešnom období pod trénerom Rebrovom. Vítam ho v Dunajskej Strede a prajem mu veľa pekných chvíľ v žlto-modrom,“ vyhlásil výkonný riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.