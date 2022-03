Ukrajinský tréner Šeriffu Tiraspoľ Vernidub narukoval do armády

Tiraspoľ 4. marca (TASR) - Ukrajinský futbalový tréner Jurij Vernidub opustil realizačný tím moldavského majstra Šeriff Tiraspoľ. Päťdesiatšesťročný bývalý futbalista narukoval do armády, aby bránil vlasť po ruskej invázii.



Vernidub priviedol 28. septembra minulého roku debutanta v hlavnej fáze Ligy majstrov k senzačnému triumfu v Madride nad 13-násobným európskym šampiónom Realom (2:1). Po odvete baráže o osemfinále Európskej ligy UEFA v Brage 24. februára, v ktorej Šeriff vypadol v rozstrele z 11 m, mu do Portugalska zavolal syn a informoval ho o invázii. "Zavolal mi o pol piatej ráno a povedal mi, že nás napadli Rusi. Vedel som, že sa musím vrátiť na Ukrajinu a bojovať," povedal kouč v rozhovore pre BBC, podľa ktorej už teraz absolvoval ako bývalý vojak krátky výcvik a je pripravený bojovať so zbraňou v ruke. Vernidub okrem ukrajinských klubov ako obranca pôsobil aj v Nemecku a Rusku, kariéru profesionálneho hráča ukončil v Zenite Petrohrad, za ktorý v 83 zápasoch strelil dva góly. Informovala agentúra AFP.