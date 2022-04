Ukrajinský utečenec Kravčuk bude trénovať s Manchestrom City

Manchester 1. apríla (TASR) - Ukrajinský futbalový reprezentant do 21 rokov Andrij Kravčuk bude trénovať s Manchestrom City. Po invázii Ruska na územie Ukrajiny sa rozhodol rozviazať kontrak s Torpedom Moskva a utiecť do Veľkej Británie.



Vedenie Manchestru City dostalo od úradov povolenie, aby sa Kravčuk mohol do konca sezóny pripravovať s tímom do 23 rokov. Na základe pravidiel Premier Laegue za A-tím úradujúceho anglického majstra do 30. júna hrať nemôže.



Za príchodom Kravčuka stojí jeho kamarát z detstva Oleksander Zinčenko, obaja v minulosti pôsobili v akadémii Šachtaru Doneck. "Som veľmi vďačný Manchestru City, že môžem s týmto tímom trénovať. Uplynulé mesiace a týždne boli pre mňa veľmi ťažké. Som rád, že môžem byť opäť na trávniku," uviedol Kravčuk, ktorý bol v čase vypuknutia vojny na Ukrajine s Torpedom Moskva na sústredení v Turecku.