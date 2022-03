Ukrajinský zväz chce potrestať Tymoščuka za postoj k ruskej invázii

Kyjev 9. marca (TASR) - Ukrajinský futbalový zväz v stredu pohrozil Anatolijovi Tymoščukovi odobratím trénerskej licencie a domácich ocenení. Dôvodom je prístup súčasného asistenta trénera Zenitu Petrohrad k ruskej invázii na územie jeho rodnej Ukrajiny. K vojenskému konfliktu sa zatiaľ verejne vôbec nevyjadril.



"V čase, keď nemecký Bayern Mníchov, v ktorom pôsobil, podniká kroky na podporu Ukrajiny, Tymoščuk mlčí a pokračuje v práci pre klub agresora," cituje DPA z oficiálneho vyhlásenia etickej komisie ukrajinského zväzu. Tá žiada aj odstránenie držiteľa rekordu v počte reprezentačných štartov (144) z oficiálneho zoznamu futbalistov národného tímu.



Tymoščuk počas hráčskej kariéry pôsobil v Šachtare Doneck, s ktorým získal tri ligové tituly. V roku 2009 prestúpil do bundesligového Bayernu, v ktorom sa tešil z dvoch titulov i zisku prestížnej "ušatej" trofeje. Následne prešiel práve do Zenitu, s ktorým dvakrát vyhral tamojšiu najvyššiu súťaž a Superpohár. Kariéru ukončil v kazašskom Kajrate Almaty.



V národnom drese hral na troch veľkých turnajoch vrátane MS 2006 v Nemecku, ktoré sú pre Ukrajinu doposiaľ jedinými, na ktorých sa zúčastnila. Ako kapitán vtedy priviedol svoj tím do štvrťfinále.