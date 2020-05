ÚLK o skrátenej nadstavbe: Je to jediná možná alternatíva

Bratislava 25. mája (TASR) - Únia ligových klubov (ÚLK) vydala v pondelok na svojej webstránke stanovisko k rozhodnutiu dohrať sezónu slovenskej futbalovej Fortuna ligy v skrátenom formáte. TASR ho zverejňuje v plnom znení, bez redakčných úprav:







"Otvorené vyjadrenie ÚLK. Prečo skrátená nadstavba?







Prezídium ÚLK prijalo na piatkovom zasadnutí jednu z alternatív termínovej listiny, ktorá vychádza z jednokolových nadstavbových častí. Nie každý s týmto rozhodnutím súhlasí.







Veľmi citlivo vnímame názory fanúšikov, vyjadrenia niektorých klubov... Kritiku berieme, plne si uvedomujeme, že 10-kolová plná nadstavba by bola zo športového pohľadu atraktívnejšia po všetkých stránkach. Takisto rozhodnutie o neúčasti fanúšikov na zápasoch nás bolí. Momentálne ale musíme akceptovať realitu dnešných dní. V konečnom dôsledku išlo totiž o jedinú možnú alternatívu, ako dohrať aktuálny ročník a zabezpečiť férový súboj o posledné európske pohárové priečky. Rozhodnutie odohrať skrátenú nadstavbu sa nerodilo ľahko, no nakoniec zvíťazilo u väčšiny klubov. Prečo? Je na to niekoľko dôvodov, prečo sa k nemu až 9 z 12 klubov priklonilo.







Dôvod č. 1: Nie je povolená organizácia súťažných športových podujatí







Najzásadnejší fakt je, že doposiaľ nie je na Slovensku povolená organizácia súťažných športových podujatí, na rozdiel od okolitých krajín, kde majú reštarty súťaží úspešne za sebou. V Česku, Nemecku, Poľsku... Tu všade platia iné pravidlá ako u nás. Štvrtá fáza uvoľňovaní opatrení priniesla len teoretickú nádej, že začiatkom júna to bude možné aj u nás. Jasné pravidlá ale doteraz neexistujú. Plná nadstavba by bola z hľadiska napnutej termínovej listiny možná len v prípade, ak by sme Fortuna ligu reštartovali 6. júna. Ak Ústredný krízový štáb SR povolí organizáciu súťažných športových podujatí 3. júna (zatiaľ nie je isté, či sa tak stane), nebolo by možné reštartovať ligu už o 3 dni, keďže ide o profesionálnu a nie amatérsku súťaž. Treba povedať, že momentálne nevieme ani, či bude Fortuna ligu možné reštartovať 13. júna. Je to ale pravdepodobnejšie a skrátená nadstavba nám poskytuje dostatočný čas na prípravu aj v prípade opatrení, ktoré doteraz nie sú pre nás jasne určené.







Dôvod č. 2: Nemáme potvrdený Manuál organizácie stretnutí ani Medicínsky protokol







ÚLK už na začiatku vypuknutia ochorenia COVID-19 na Slovensku a po prerušení Fortuna ligy zriadila Centrálny krízový štáb, ktorý má za úlohu pripravovať všetky legislatívno-právne, bezpečnostné a ekonomické aspekty dopadu ochorenia na najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž. Okrem iného ÚLK vydala Manuál organizácie stretnutí a Medicínsky protokol, ktorý určuje pravidlá, za akých sa môže reštart Fortuna ligy uskutočniť. Všetky materiály sme poslali Úradu verejného zdravotníctva v dostatočnom časovom predstihu, doposiaľ ho však nemáme schválený ani pripomienkovaný. Tento krok už nie je na nás. Definitívne stanovisko musia dať orgány na úrovni štátu. Nevieme presne, či je v poriadku testovanie hráčov, ako sme ho navrhli. Nevieme, či môžeme organizovať zápasy tak, ako sme ich navrhli. Uvedený Manuál má takmer 30 strán a je vypracovaný na základe medzinárodných skúseností rešpektujúc slovenské prostredie. Či ale spĺňa všetky požiadavky, na to musia odpovedať príslušné orgány.







Dôvod č. 3: Napnutá termínová listina







Toto nie je výhovorka, ale fakt. Plná nadstavba by prichádzala do úvahy len vtedy, ak by sa nám Fortuna liga podarila reštartovať už 6. júna, od tohto dátumu by sa liga (vrátane zápasov Slovnaft Cupu) hrala nonstop vo formáte anglických týždňov, až do 18.7., s možným UEL play-off až v nasledujúcom týždni s výnimkou zo strany UEFA pre nahlásenie prípadného posledného účastníka UEFA Európskej ligy. Podstatným faktom totiž je, že do 20.7.2020 musíme UEFA nahlásiť pohárových účastníkov, teda tie mužstvá, ktoré si vybojujú účasť v predkolách Ligy majstrov a Európskej ligy, kde sa 1. predkolá majú štartovať 27.7.2020. Pohárová Európa je nielen športovou čerešničkou na torte celoročnej snahy klubu, ale aj výrazným zdrojom finančných príjmov. Tie môžu kluby využiť na infraštruktúru, posilnenie hráčskeho kádra, zlepšenie zázemia pre fanúšikov či marketing. V prípade reštartu o týždeň neskôr, teda 13.6., plná 10-kolová nadstavba už z termínového hľadiska nie je možná. Nepomohli by ani anglické týždne, keďže tri termíny vypĺňa Slovnaft Cup svojimi semifinálovými zápasmi a finále. Termín 20. júla posunúť už nemôžeme. Takú máme informáciu od UEFA. Je to „deadline“ aj pre okolité krajiny, preto s reštartom začali skôr. U nás to možné nebolo a zatiaľ ani nie je.







Dôvod č. 4: Ekonomická a športová stránka







Kluby Fortuna ligy prirodzene zohľadňovali aj ekonomickú a športovú stránku. Po športovej stránke sa hrá v 5-kolovej nadstavbe systémom každý s každým raz. Kluby brali do úvahy aj fakt, že pri skrátenej nadstavbe budú mať väčší časový priestor na prípravu na novú sezónu, na vyriešenie všetkých neočakávaných športových otázok, ktoré prerušenie Fortuna ligy na 3 mesiace prinieslo. Tu treba spomenúť aj diskutovanú tému o nevypadávajúcom a nepostupujúcom z 2. ligy. Áno, športová stránka skráteným modelom utrpí, to nikto nespochybňuje. Na druhú stranu si treba uvedomiť ďalšie, hlbšie súvislosti. Na rokovaní Prezídia ÚLK bol prítomný predseda Asociácie klubov 2. ligy Peter Švec, ktorý prezentoval aktuálny stav v 2. lige, problémy niektorých klubov a ochotu prispôsobiť sa výsledku Prezídia. To, že nikto nepostúpi z 2. ligy, resp. nezostúpi z Fortuna ligy, má len odporúčací charakter. Definitívny verdikt prinesie Výkonný výbor SFZ, ktorý rozhodne až po stredajšom rokovaní riadiaceho orgánu 2. ligy. Na vysvetlenie, 2. liga a Fortuna liga musia ukončiť sezóny v rovnakom termíne vzhľadom k barážovým stretnutiam, čo vytvára ešte väčší tlak ako vo Fortuna lige na termíny odohratia všetkých kôl. To, že Prezídium svojim rozhodnutím znemožnilo priamy postup Banskej Bystrici, prípadne ďalšiemu klubu prostredníctvom baráže, rázne odmietame. Rezolútne odmietame aj otázky integrity, futbal sa k tejto téme ako jediný šport postavil veľmi zodpovedne. Oddelenie integrity SFZ úzko spolupracuje s UEFA a akékoľvek ovplyvňovanie výsledkov z rôznych dôvodov bude vždy riadne potrestané. Ekonomické dopady „koronakrízy“ sa, samozrejme, týkajú aj futbalu. V našej lige je výrazný rozdiel ekonomického potenciálu klubov. Práve preto niektoré kluby pristúpili k virtuálnemu vypredávaniu zápasov. Nie je to ľahké, keď významní partneri klubov musia sanovať straty vo svojich firmách. Napriek tomu, všetci deklarovali svoj plnohodnotný záujem robiť naďalej futbal na Slovensku. Po zohľadnení všetkých pre a proti, sa väčšina klubov rozhodla pre skrátenú nadstavbu. Ekonomický potenciál na úrovni ligy nemôžeme v žiadnom prípade porovnávať s Poľskom či napríklad Českom. Sme dvojnásobne menší trh ako napríklad náš západný sused. Napriek tomu sa ÚLK snaží zvyšovať hodnotu Fortuna ligy. Za posledné dve sezóny sa vďaka našim partnerom zvýšil príjem klubov z centrálneho marketingu a televíznych práv pre kluby o 70%.







Dôvod č. 5: Futbal bez divákov







Futbal sa hrá pre divákov. Emócie na štadióne po strelení gólu nič nenahradí. Či už pozitívne, alebo negatívne... Preto milujeme futbal. Okolité krajiny, ktoré majú reštart za sebou, hrajú bez divákov. Rovnaký scenár má platiť u nás. Nie je to ono a nebolo by to ono ani v plnej, ani v skrátenej nadstavbe. Za čo najskorší návrat fanúšikov na tribúny budeme určite bojovať spoločne so všetkými klubmi. Zatiaľ pracujeme na tom, aby každý pravý fanúšik svojho klubu videl svoj klub prostredníctvom TV alebo internetového prenosu. O presnom harmonograme zápasov budeme informovať, čo najskôr, po potvrdení TV prenosov.







Na našej lige nám záleží







Naša liga sa nikdy nevyrovná Bundeslige, Premier League ani iným svetovým ligám. Nebude celosvetovo najkvalitnejšia, ani najsledovanejšia, no je to naša liga, v ktorej dostávajú priestor mladí, talentovaní hráči, budúci reprezentanti. Futbal na Slovensku musí čeliť mnohým úskaliam. Nie je to jednoduché a ani súčasná situácia nie je jednoduchá. Napriek tomu tu ale futbal je. Ako jediný kolektívny šport ostal. Po vypuknutí ochorenia COVID-19 nepanikáril a v čase, keď mnohí vyzývali na okamžité zrušenie súťaže, sme zachovali chladnú hlavu, poctivo pracovali na všetkých alternatívach, koordinovali sa s európskymi partnermi, pripravovali všetko na reštart súčasnej sezóny a pokračovanie značky Fortuna liga v ďalších ročníkoch. Futbal vystúpil z tieňa ostatných športov a naplno deklaroval svoju výnimočnosť a silu. Aj v tomto je sila a čaro tohto športu. Na futbale nám záleží, práve preto sme vyvinuli maximálne úsilie o dohratie aktuálnej sezóny. Hľadali sme spolu s klubmi najlepšie možné riešenie v súčasnej situácii a našli sme ho."