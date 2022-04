ÚLK odložila pondelkovú dohrávku AS Trenčín - ViOn Zlaté Moravce

Bratislava 11. apríla (TASR) - Pondelková dohrávka 5. kola nadstavby Fortuna ligy 2021/2022 v skupine o udržanie sa medzi domácim AS Trenčín a ViOn-om Zlaté Moravce sa neuskutoční. Odklad spôsobil nedostatočný počet hráčov hostí, potvrdila Únia ligových klubov (ÚLK).



"Zápas 5. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy skupiny o udržanie sa AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce sa neodohrá v pondelok 11. apríla, ako sa pôvodne avizovalo. Odkladá sa pre nedostatočný počet hráčov hosťujúceho tímu v zmysle usmernenia ÚLK. Nový termín zápasu je predmetom diskusie a budeme o ňom informovať," uviedla ÚLK na webe fortunaliga.sk. AS na svojom webe informoval, že duel zmaril koronavírus v tíme súpera.