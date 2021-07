ÚLK rokovala s Konzíliom odborníkov o návrate fanúšikov na tribúny

Bratislava 2. júla (TASR) - Téma návratu futbalových fanúšikov späť na tribúny bola predmetom rokovania štvrtkového Konzília odborníkov aj za účasti vedenia Únie ligových klubov (ÚLK).



Dlhodobá neúčasť fanúšikov na športových podujatiach zráža šport na kolená, emočne aj ekonomicky. Jednou z dôležitých tém štvrtkového Konzília odborníkov, ktoré je oficiálnym poradným orgánom ministra zdravotníctva, bol návrat fanúšikov vo väčšom počte na tribúny. Vyše hodinová diskusia má reálne závery, hoci termín, kedy budú štadióny opäť plné, zatiaľ známy nie je.



"Myslím, že diskusia bola konštruktívna. Konzílium chápe, že je tu významná spoločenská objednávka na návrat fanúšikov na štadióny. Zabrali prevažne argumenty z dánskej štúdie, ktorá definuje rizikovosť športových hromadných podujatí, ale aj reálny pohľad na situácie v okolitých krajinách. Našim cieľom je bezpečný, dlhodobý a najmä rýchly návrat fanúšikov. Snažili sme sa a stále sa snažíme o to, aby vo väčšom počte mohli fanúšikovia ísť na tribúny už počas prvých predkôl európskych pohárových súťaží. Škoda len politického boja, ktorý okolo témy prebieha,“ povedal pre web ÚLK jej prezident Ivan Kozák.



Konzílium odborníkov sa nestavia k téme návratu fanúšikov negatívne. Na rokovaní zástupcovia Konzília kvitovali odbornú diskusiu, zhodujúc sa v nájdení spoločných prienikov s ÚLK. "Nemal som pocit, že by nás nepočúvali. Práve naopak. Chápeme, že celý proces je komplikovaný, no veríme, že už v najbližšom týždni prinesie táto diskusia, ale aj spoločenský tlak reálne výsledky. Opakujeme to, čo hovoríme niekoľko mesiacov, chceme jasný, dlhodobý plán návratu fanúšikov, reflektujúci epidemiologickú situáciu v krajine. Európa sa postupne otvára, futbalové štadióny sa plnia. Všade funguje Covid pas, to znamená, že očkovaní, testovaní alebo prekonaní sa môžu zúčastňovať podujatí vo väčšom počte. Keď to ide inde, musí to ísť aj u nás,“ dodal prezident ÚLK.