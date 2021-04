ÚLK rokuje o pilotnom projekte návratu fanúšikov na tribúny

Bratislava 23. apríla (TASR) - Fanúšikovia futbalovej Fortuna ligy by sa mohli vrátiť na štadióny ešte počas aktuálnej sezóny. Vedenie Únie ligových klubov (ÚLK) rokuje o pilotnom projekte návratu divákov s názvom "Späť domov."



Vedenie ÚLK rokuje s podporou Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Konkrétne kroky komunikuje so sekciou športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. "Dostať fanúšikov na tribúny je dlhodobý cieľ ligy a všetkých klubov. Rešpektujeme pandemické opatrenia, preto sa dlhodobo snažíme presadiť postupný, koordinovaný návrat fanúšikov. Chceme, aby mali pocit maximálneho bezpečia. Preto sme vytvorili samostatný projekt návratu fanúšikov, ktorý definuje konkrétne opatrenia a postupy návratu ľudí späť tam, kam patria – domov. Preto aj projekt voláme Späť domov. Projekt aktívne komunikujeme so sekciou športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu už od februára a konečne naberá reálne kontúry," oznámil prezident ÚLK Ivan Kozák v tlačovej správe.



Návrat fanúšikov nebol témou dňa v čase, keď bola celá krajina v čiernej zóne. Pandemická situácia sa však zlepšuje a v uvoľňovaní opatrení sa postupne dostane k slovu i šport. "Našou snahou je nielen dostať fanúšikov späť na tribúny, no vytvoriť zo štadiónov bezpečné miesta. V najbližšej dobe máme v pláne spustiť pilotný projekt návratu fanúšikov na tribúny na konkrétnom jednom štadióne a na konkrétnom jednom futbalovom zápase Fortuna ligy. Samozrejme, na štadióne bude obmedzený počet fanúšikov, ktorí budú musieť dodržiavať epidemiologické opatrenia. Tie sú ale v dnešnej dobe samozrejmosťou. Opakujem, našou dlhodobou ambíciou je postupný, koordinovaný a bezpečný návrat fanúšikov na tribúny. Futbal a akýkoľvek šport bez nich nemá zmysel," doplnil Michal Mertinyák, výkonný riaditeľ ÚLK Marketing.



Pilotný projekt návratu fanúšikov by mal mať aj vedecký charakter. "Ak bude projekt úspešný, veríme, že sa budú postupne otvárať nielen futbalové štadióny. Chceme spolupracovať aj s ostatnými športmi, rovnako ako to bolo v prípade Manuálu pre kolektívne športy, vďaka ktorému sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva a sekciou športu MŠVVaŠ, podarilo udržať nepretržitý priebeh vybraných profesionálnych súťaží," informoval Mertinyák.