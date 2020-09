ÚLK sa uľavilo, že neprešli prísnejšie pandemické opatrenia

Bratislava 15. septembra (TASR) - Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaca organizácia futbalovej Fortuna ligy ocenila, že obmedzenie kapacity na exteriérových hromadných podujatiach na 1000 osôb sa týka výlučne fanúšikov. Personál zabezpečujúci zápasy sa po novom počíta samostatne.



Podľa návrhu Pandemickej komisie SR sa mal sprísniť limit v exteriéroch na 200 ľudí s povinnosťou nosiť rúško a na interiérových hromadných podujatiach na 100 osôb. V oranžových a červených okresoch to malo byť na 100, resp. 50 osôb. V platnosti však zostali obmedzenia 500 ľudí na interiérových podujatiach a 1000 na exteriérových. Výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák upozornil, že ak by prešlo sprísnenie, museli by sa zaoberať pokračovaním fortunaligového ročníka.



"Opatrenia, ktoré navrhovala Pandemická komisia vlády SR, platiť našťastie nebudú. Inak by sme sa vážne museli zaoberať pokračovaním fortunaligového ročníka. Rešpektujeme aktuálne rozhodnutie, naďalej zostávame na čísle 1000, čo sa týka fanúšikov na futbalových zápasoch. Dobrou správou je aj to, že spomenuté číslo predstavuje len fanúšikov, personál zabezpečujúci zápas sa konečne počíta samostatne. Naďalej však budeme presadzovať tzv. percentuálny či sektorový model. Futbalové štadióny sú postavené moderne, umožňujú za dodržania bezpečnostných opatrení vyšší počet fanúšikov. Veríme, že už tento štvrtok sa posunieme ďalej, argumenty, aj skúsenosti z okolitých európskych krajín sú na našej strane. Na štadióny je viacero vstupov, kluby už teraz dodržiavajú rozstupy pri vstupe, povinnú dezinfekciu, ale aj ďalšie opatrenia, ktoré sú súčasťou nášho manuálu od mája tohto roka. Zabezpečiť vstup, ale aj opustenie štadióna cez viacero vchodov je pre nás riešiteľné, preto si myslíme, že percentuálny podiel z kapacity štadióna je možné zabezpečiť podľa dohodnutých štandardov," povedal Mertinyák na webe fortunaliga.sk.



Takisto ÚLK čaká na kľúč, podľa ktorého štát prerozdelí financie na pomoc klubom. "Samozrejme, finančná kompenzácia je dôležitou témou súčasnosti. Futbal bol z tohto pohľadu zasiahnutý výrazne. Ako jeden z mála športov sme dohrávali sezónu 2019/2020, kluby majú hráčov zamestnancov a ich pracovný pomer pokračoval aj v čase pandémie. Priemerná návštevnosť na štadiónoch fortunaligových klubov je najvyššia spomedzi kolektívnych športov. Máme pripravenú kompletnú informáciu o dopadoch na profesionálny futbal. Pre nás je najdôležitejšie, aby mohli kluby pokračovať vo svojej prirodzenej činnosti, výchove mladých, talentovaných hráčov, ktorí reprezentujú Slovensko na medzinárodnej úrovni a aby neboli ohrozené tisícky ľudí pracujúcich v rámci futbalu. Šport je tá najlepšia prevencia pred podobnými pandémiami, preto by mal byť vypočutý. Naším cieľom je transparentná podpora pre všetky športové odvetvia," povedal prezident ÚLK Ivan Kozák.