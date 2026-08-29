Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 29. august 2026Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Šport

Ultras Sankt Pauli informovali o násilí vo vlastných radoch

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zatiaľ nie je známe, aké trestnoprávne dôsledky by mohli jednotlivé prípady mať ani ako na ne zareaguje klub.

Autor TASR
Hamburg 29. augusta (TASR) - Futbalová fanúšikovská skupina Ultras Sankt Pauli verejne informovala o násilných incidentoch vo vlastných radoch. Viacerých priaznivcov druholigového klubu doživotne vylúčila zo svojho združenia.

Vo vyhlásení ultras sa spomínajú „rôzne prípady sexualizovaného, fyzického a psychického násilia“, ako aj „zneužívanie moci“. Ultras Sankt Pauli sa označujú za najväčšiu a najvplyvnejšiu skupinu aktívnej fanúšikovskej scény FC St. Pauli.

O závažných obvineniach sa jej členovia podľa vlastných slov dozvedeli počas letnej prestávky. „Hoci sme tieto osoby sčasti poznali mnoho rokov a strávili s nimi nespočetné množstvo spoločných chvíľ, nedokázali sme zabrániť tomu, aby sa z nich stali páchatelia,“ uvádza sa v rozsiahlom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.

Zatiaľ nie je známe, aké trestnoprávne dôsledky by mohli jednotlivé prípady mať ani ako na ne zareaguje klub. Ultras St. Pauli však otvorene priznali: „Uvedomujeme si, že ako ultras skupina pôsobíme v prostredí, ktoré na jednej strane svojím usporiadaním napomáha násilnému správaniu a na druhej strane sťažuje jeho riešenie a objasnenie.“
.

Neprehliadnite

PREDSTAVUJEME Štúdio TASR: Ivan: Rozhovor s Pribinom by som neodmietol

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prázdniny sa končia, leto ešte zďaleka nie