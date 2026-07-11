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ÚMRTIE: Vo veku 94 rokov zomrel Ken Bates, bývalý majiteľ FC Chelsea

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ken Bates vždy odhodlane bojoval za Chelsea aj v ťažkých časoch a nasmeroval ju k zisku cenných trofejí.

Autor TASR
Londýn 11. júla (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel Ken Bates, bývalý majiteľ a prezident anglického futbalového klubu FC Chelsea. V roku 1982 ho kúpil za jednu libru. Vo funkcii prezidenta pôsobil celkovo 22 rokov. V roku 2003 predal Chelsea ruskému oligarchovi Romanovi Abramovičovi.

S veľkým zármutkom sme prijali správu o úmrtí Kena Batesa, bývalého majiteľa a prezidenta Chelsea. Chceli by sme vyjadriť úprimnú sústrasť jeho manželke Suzannah, rodine a priateľom. Ken Bates vždy odhodlane bojoval za Chelsea aj v ťažkých časoch a nasmeroval ju k zisku cenných trofejí,“ uviedol londýnsky klub vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra DPA.
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