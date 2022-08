Umtiti by mal odísť z Barcelony na hosťovanie do Lecce

Miláno 21. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový obranca Samuel Umtiti je na odchode z FC Barcelona. Podľa španielskych médií by mal túto sezónu stráviť na hosťovaní v talianskom prvoligovom klube US Lecce.



Kariéru 28-ročného hráča po úspešnom svetovom šampionáte v roku 2018 výrazne poznačili zranenia a v uplynulej sezóne vynechal 22 stretnutí. Podľa predbežnej dohody klubov by Barcelona mala naďalej vyplácať Umtitimu mzdu v plnej výške a Lecce by potom časť z nej hradilo iba podľa počtu odohratých stretnutí v jeho drese. Informovalo o tom periodikum Marca.



Umtiti prišiel do Barcelony v roku 2016 z Lyonu. V drese francúzskeho národného tímu má na konte 31 duelov a štyri góly.