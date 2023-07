Umtiti podpísal zmluvu s Lille. Chcem dosiahnuť úspech, hovorí

Lille 22. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Samuel Umtiti podpísal v sobotu dvojročnú zmluvu s Lille OSC. Klub Ligue 1 o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



"Pri návrate do Francúzska som logicky uvažoval o Lyone, ale nakoniec som sa rozhodol ísť do klubu, ktorý ma chcel," povedal Umtiti podľa agentúry AFP. Obranca získal s Lyonom v roku 2012 Francúzsky pohár. Potom prestúpil do španielskej Barcelony a v rokoch 2018 a 2019 s ňou získal dva tituly v La Lige.



Dvadsaťdeväťročného hráča poslali "Katalánci" v minulej sezóne na hosťovanie do talianskeho US Lecce, kde odohral 25 zápasov. "Chcem s Lille dosiahnuť úspech, ak sa mi to podarí, prídu s tým aj ďalšie veci, o to sa nebojím," skonštatoval majster sveta s francúzskou reprezentáciou z roku 2018.



Futbalisti Lille skončili v predchádzajúcej sezóne na piatom mieste v ligovej tabuľke a zahrajú si play off o účasť v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy.