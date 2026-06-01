Undav predĺžil zmluvu so Stuttgartom do roku 2029
Nový kontrakt zahŕňa aj možnosť predĺženia zmluvy o ďalší rok.
Autor TASR
Stuttgart 1. júna (TASR) - Nemecký futbalový útočník Deniz Undav predĺžil zmluvu s bundesligovým klubom VfB Stuttgart do roku 2029. Klub o tom informoval v pondelok na sociálnych sieťach.
Nový kontrakt zahŕňa aj možnosť predĺženia zmluvy o ďalší rok. Undavov plat by mal byť vo výške približne 6 miliónov libier (približne 7 miliónov eur) za sezónu. Dvadsaťdeväťročný zakončovateľ pôsobí v Stuttgarte od roku 2023 a získal s ním Nemecký pohár. V sezóne 2025/2026 obsadil 4. miesto v Bundeslige a kvalifikoval sa do Ligy majstrov. Undav bol najlepším nemeckým strelcom v lige s 19 gólmi. „Deniz bol významným faktorom úspechu VfB za uplynulé tri roky. Na ihrisku aj mimo neho hrá ústrednú úlohu a skutočne sa s klubom zžil,“ povedal generálny riaditeľ Stuttgartu Alexander Wehrle podľa DPA.
