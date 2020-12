Unikátna výstava fotografií KRAJINA VÍŤAZOV

Z otvorenia Street Art Gallery - Krajina víťazov. Výstava fotografií pred Národným štadiónom potrvá do 31. decembra. Na výstave sú aj fotografie fotoreportérov Tlačovej agentúry SR. Na snímke fotoreportér TASR Martin Baumann pri svojej foografii. Bratislava, 1. decembra 2020. Foto: TASR - Michal Svítok

Z otvorenia Street Art Gallery - Krajina víťazov. Výstava fotografií pred Národným futbalových štadiónom potrvá do 31. decembra. Na výstave sú aj fotografie fotoreportérov Tlačovej agentúry SR. Na snímke futbalový tréner Vladimír Weiss st. Bratislava, 1. decembra 2020. Foto: TASR - Michal Svítok

Fotografi, ktorí vystavujú: Ján Súkup (Štartfoto), Jakub Súkup (Štartfoto), Joe Klamár (AFP), Michal Svítok (TASR), Pavel Neubauer (TASR), Martin Baumann (TASR) František Iván (TASR), Radovan Stoklasa (TASR), Henrich Mišovič (TASR), Martin Domok (Plus JEDEN DEŇ), Michal Smrčok (sport24.sk), Matej Kalina (Plus JEDEN DEŇ), Emil Vaško (sport24.sk), Roman Benický, Vladimír Dorňák, Laco Duračka, Andrej Galica (SOŠV), Roman Ferstl, Miro Gasidlo

Bratislava 2. decembra (OTS) - Vonkajšia a voľne dostupná výstava fotografií s názvom KRAJINA VÍŤAZOV oživuje spomienky na kľúčové úspechy slovenského športu za posledné desaťročia. Po obvode Národného futbalového štadióna nájdete viac ako sto ikonických fotografií, ktoré zachytávajú najväčšie úspechy slovenských športovcov a najznámejšie okamihy zo športových podujatí, kde slovenský šport zanechal svoju stopu. Organizátorom výstavy je spoločnosť NFŠ, a.s., v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) a agentúrou Dynamic Relations.“ povedal predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník a dodal, že výstava sa tiahne okolo celého Národného futbalového štadióna a je voľne dostupná pre každého, kto ku štadiónu príde. „,“ doplnil Pavel Komorník s tým, že v predvianočnom čase si ľudia môžu pokojne a bez obáv prísť pozrieť to najlepšie, čo slovenský šport za uplynulé štvrťstoročie priniesol.“, povedal prezident SOŠV Anton Siekel a dodal, že takéto podujatie je mimoriadne dôležité najmä dnes, keď celý svet trpí následkami koronakrízy.“ povedal ďalej Anton Siekel a dodal, že výstava v štýle Street Art Gallery umožňuje každému záujemcovi bezpečnú návštevu a príjemný zážitok.Na výstave nájdete fotografie 19 slovenských fotografov, ktorí v uplynulých rokoch zachytili kľúčové momenty nášho športu z domácich aj svetových športových podujatí. Do výstavy sa zapojil aj fotograf prestížnej Agence France Presse (AFP) Joe Klamár, ktorého fotografie publikovali aj denníky New York Times či Washington Post. Organizátori vyberali z niekoľkých stoviek fotografií, ktoré poskytli známi a oceňovaní fotografi, vydavateľstvá a agentúry. „“ povedala za organizátorov Ivana Tittelová z NFŠ, a.s.Na slávnostné otvorenie 1.decembra sa prišiel sa pozrieť aj Vladimír Weiss st. a Jozef Gönci, športový strelec, ktorý získal dve bronzové medaily na olympijských hrách v roku 1996 a 2004.