Union Berlín dostal pokutu, hráči porušili hygienické pravidlá

Berlín 21. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Union Berlín akceptoval pokutu, ktorú dostal za to, že jeho hráči porušili bezpečnostné pravidlá prijaté v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Christopher Trimmel aj Sheraldo Becker sa po utorkovom zápase s Paderbornom stretli s fanúšikmi. Union v dôležitom záchranárskom súboji zvíťazil 1:0.



Podľa športového manažéra Olivera Ruhnerta zaplatí klub z hlavného mesta Nemecka päťmiestnu sumu. "Mohli by sme povedať, že sa stretli s fanúšikmi iba na veľmi krátku dobu. Lenže bola to samozrejme chyba. Všetko sa to dá pochopiť z ľudského hľadiska, lenže nie v týchto časoch," povedal Ruhnert. Správu priniesla agentúra DPA.