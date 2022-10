Union Berlín prehral v Bochume 1:2 a vedie už len o bod

sumár:



VfL Bochum - 1. FC Union Berlin 2:1 (1:0)



Góly: 43. Hofmann, 71. Holtmann - 90.+3 Pantovič





Hertha BSC - FC Schalke 04 2:1 (0:0)



Góly: 49. Tousart, 88. Kanga - 85. Mollet



/Pekarík (Hertha) sedeel na lavičke náhradníkov/









Berlín 23. októbra (TASR) - Futbalisti 1. FC Union Berlín prehrali v nedeľňajšom zápase 11. kola nemeckej bundesligy na ihrisku VfL Bochum 1:2. Pre lídra tabuľky to bola len druhá prehra v sezóne a pred druhým Bayernom Mníchov vedie už len o jeden bod.Bochum sa vďaka druhej výhre odlepil z posledného miesta a preskočil Schalke, ktoré hralo v nedeľu podvečer s Herthou Berlín.Domáci sa dostali do vedenia v 43. minúte, keď otvoril skóre Philipp Hofmann a po zmene strán pridal druhý gól Gerrit Holtmann. Hostia mohli znížiť v 78. minúte, no Miloš Pantovič zahodil penaltu. Ten istý hráč v nadstavenom čase upravil na konečných 1:2.Hertha Berlín zdolala posledné Schalke 2:1, keď o jej triumfe rozhodol v 88. minúte Wilfried Kanga. Domáci majú jedenásť bodov a poskočili na 13. miesto tabuľky.