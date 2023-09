Union Berlín prišiel o rekordnú sériu, napriek prehre dostal aplauz

Berlín 4. septembra (TASR) - Fanúšikovia futbalového Unionu Berlín odmenili svojich hráčov po nedeľňajšom zápase Bundseligy aplauzom napriek prehre 0:3 s Lipskom. Domáci prehrali na Stadion An der Alten Försterei prvý ligový duel po 24 stretnutiach, čo bola historická šnúra.



"Je to zvláštny pocit. Musím priznať, že sa mi to veľmi nepáči. Ale taký je futbal, musíme to prijať," povedal stredopoliar Robin Knoche pre agentúru AP. Zápas strhol na stranu hostí náhradník Benjamin Šeško, ktorý skóroval dvakrát v priebehu troch minút. Skóre otvoril v 51. minúte výstavnou strelou do pravého horného rohu z hranice šestnástky Xavi Simons. Domáci hrali od 64. minúty bez vylúčeného Kevina Vollanda, ktorý nastúpil za tím prvýkrát v základe a červenú kartu dostal po zákroku na Mohameda Simakana. Ten krátko na to striedal. Union prehral domáci ligový zápas naposledy 13. februára 2022, keď podľahol Borussi Dortmund 0:3.



"Nedokázali sme ísť dopredu a dostatočne útočiť, nedokázali sme dostať Lipsko pod tlak v závere zápasu. Červená karta bol obrovský výbuch," opísal obranca domácich Robin Gosens svoje dojmy. Union prehral s Lipskom prvýkrát v Bundeslige, pre tímy to bolo piate vzájomné stretnutie v najvyššej nemeckej súťaži. Domci fanúšikovia vstali okamžite po Šeškovom druhom góle a počas šiestich minút nadstaveného času spievali oslavné chorály. Úvodných 13 minút boli naopak ticho na znak protestu proti súperovi, ktorého považujú za marketingový nástroj na predaj energetických nápojov. Ich mlčanie prerušila až šanca Vollanda a následne prišla na druhej strane príležitosť Simonsa. Brankár Frederik Rönnow udržal svoj tím v boji o víťazstvo aj v druhom polčase, no v početnej nevýhode už Berlínčania na súpera nestačili.



Union utrpel prvú prehru v sezóne a so šiestimi bodmi figuruje na piatom mieste, o skóre za Lipskom. Rovnaký počet majú aj tretí VfB Stuttgart, šiesty Hoffenheim, siedmy Wolfsburg a ôsmy Freiburg. Klub z hlavného mesta zaujal v minulom ročníku razantným vstupom do sezóny, keď bodoval v prvých siedmich dueloch Bundesligy, nakoniec obsadil štvrté miesto a prvýkrát v histórii sa prebojoval do Ligy majstrov.