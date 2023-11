Union Berlín ukončil spoluprácu s trénerom Fischerom

Berlín 15. novembra (TASR) - Futbalový klub Union Berlín ukončil spoluprácu s trénerom Ursom Fischerom. K tomuto kroku pristúpil po sérii štrnástich zápasov bez víťazstva vo všetkých súťažiach. Na lavičke ho dočasne nahradí Marco Grote, tréner tímu do 19 rokov.



Union Berlín obsadil v minulej sezóne štvrté miesto a získal miestenku do Ligy majstrov. Momentálne však figuruje na poslednom mieste najvyššej nemeckej súťaže so šiestimi bodmi, z jedenástich duelov prehral deväť. "Union Berlín ukončil s okamžitou platnosťou spoluprácu s hlavným trénerom Ursom Fischerom. K spoločnému rozhodnutie dospeli prezident klubu Dirk Zingler a samotný tréner počas pondelňajšieho stretnutia," citovala z oficiálneho vyhlásenia klubu agentúra DPA.



Fischer prišiel do klubu v júli 2018 a v prvej sezóne s ním premiérovo vybojoval postup do Bundesligy. V troch zo štyroch nasledujúcich sezón s ním skončil v najlepšej desiatke, čím zaistil miestenku do Európy. V C-skupine Ligy majstrov je Union na poslednom štvrtom mieste a môže bojovať už len o tretiu priečku a účasť vo vyraďovaćke Európskej ligy.