Union Berlín získal chorvátskeho útočníka Prtajina

Berlín 13. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Union Berlín podpísal zmluvu s chorvátskym útočníkom Ivanom Prtajinom.



Dvadsaťosemročný hráč v uplynulej sezóne vypadol s Wehenom Wiesbaden do tretej ligy, no v novej si zahrá najvyššiu nemeckú súťaž. Prtajin sa v ročníku 2022/23 výraznou mierou podieľal na postupe Wiesbadenu do druhej ligy, keď strelil 22 gólov v 27 zápasoch. Informovala agentúra dpa.