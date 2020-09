Union Berlín získal Kariusa na ročné hosťovanie z FC Liverpool

Berlín 28. septembra (TASR) - Nemecký futbalový brankár Loris Karius bude v sezóne 2020/2021 chytať za 1. FC Union Berlín. Vedenie bundesligistu sa dohodlo s jeho materským klubom FC Liverpool na ročnom hosťovaní.



Karius má platnú zmluvu s anglickým majstrom až do roku 2022, no v tíme trénera Jürgena Kloppa už nemá veľkú šancu presadiť sa. Uplynulé dva ročníky strávil na hosťovaní v Besiktasi Istanbul. V pondelok absolvoval v nemeckej metropole lekársku prehliadku a následne skompletizoval svoj príchod do Unionu.



"Teším sa na moju novú úlohu v Berlíne. Som šťastný, že budem opäť pôsobiť v Bundeslige," uviedol v klubovom vyhlásení 27-ročný Karius, ktorý chytal v rokoch 2012–2016 za Mainz 05. Správu priniesla agentúra DPA.