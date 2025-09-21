< sekcia Šport
Union Berlín zvíťazil nad Frankfurtom 4:3
Frankfurt ešte v 79. minúte prehrával o tri góly, v závere duel zdramatizovali Can Uzun a Jonathan Burkardt z pokutového kopu.
Autor TASR
Berlín 21. septembra (TASR) - Futbalisti Unionu Berlín zvíťazili v nedeľnom zápase 4. kola Bundesligy na pôde Eintrachtu Frankfurt 4:3. Hetrikom sa na tom podieľal škótsky útočník Oliver Burke, asistencie pri všetkých štyroch zásahoch hostí si pripísal Srb Andrej Ilič. Frankfurt ešte v 79. minúte prehrával o tri góly, v závere duel zdramatizovali Can Uzun a Jonathan Burkardt z pokutového kopu.
Bundesliga - 4. kolo:
Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlín 3:4 (1:2)
Góly: 45.+4 Brown, 80. Uzun, 87. Burkardt (z 11 m) - 32., 53. a 56. Burke, 9. Ansah
Bundesliga - 4. kolo:
Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlín 3:4 (1:2)
Góly: 45.+4 Brown, 80. Uzun, 87. Burkardt (z 11 m) - 32., 53. a 56. Burke, 9. Ansah