United a Spurs si vybojovali šancu zachrániť sezónu európskym titulom

Bratislava 9. mája (TASR) - Podpriemernú sezónu futbalistov Manchestru United alebo Tottenhamu môže zachrániť titul v Európskej lige. Anglické tímy postúpili do finále druhej najprestížnejšej kontinentálnej súťaže po výhrach „červených diablov" nad Athleticom Bilbao (3:0, 4:1), Tottenham si dvakrát poradil s nórskym prekvapením Bodö/Glimt (3:1, 2:0). Okrem titulu je v hre aj miestenka do budúceho ročníka Ligy majstrov.



Anglické finále je na programe prvýkrát od roku 2019, keď nastúpila Chelsea proti Arsenalu (4:1). „Ak nevyhráme finále, nebude to pre nás nič znamenať. Je ťažké opísať, aké je to byť trénerom tohto klubu. Chcete fanúšikom niečo dať, pretože v Premier League sme boli veľkým sklamaním,“ povedal tréner manchesterského tímu Ruben Amorim podľa agentúry AP. United je na 15. mieste v tabuľke s klubovým rekordom 16 prehier v Premier League. Zároveň je isté, že zaznamená najhorší bodový zisk v modernej ére a aj najnižšie umiestnenie. Bilbao je štvrté v La Lige, po prvom zápase prehrávalo 0:3, no odvetu dokázalo zdramatizovať výstavným gólom Mikela Jauregizara spoza šestnástky v 31. minúte. Domáci otočili zápas po polčase. Mason Mount po príchode z lavičky strelil dva góly, víťazný vsietil Casemiro hlavičkou pri priamom kope a ďalší pridal Rasmus Höjlund. Mount zaznamenal svoj druhý gól v prvej minúte nadstaveného času, keď si všimol, že brankár Julen Agirrezabala je mimo brány a trafil z blízkosti polovice ihriska.



Pre Tottenham je situácia ešte horšia – je o jednu priečku pod United a má na konte 19 prehier, čím vyrovnal klubový rekord. V Nórsku zaň skórovali Dominic Solanke a Pedro Porro. „Je to neuveriteľný pocit. Mali sme ťažkú sezónu, ale teraz sme len jeden zápas od trofeje,“ povedal obranca „kohútov“ Micky van de Ven. Finále sa hrá v Bilbau 21. mája a bude to štvrtý vzájomný zápas dvojice tímov v tejto sezóne, doposiaľ ťahal za kratší koniec zakaždým United. „Trápime sa a oni tiež, takže netuším, čo sa stane. To je na tomto tíme dobré aj zlé. Nikdy neviem,“ povedal Amorim. Pre United je to tretie finále Európskej ligy za osem rokov – súťaž vyhral v roku 2017, vlani bral Anglický pohár FA a predvlani ligový pohár.



Tréner „Spurs“ Ange Postecoglou tvrdí, že vždy získa trofej vo svojej druhej sezóne na lavičke. To platilo v jeho predchádzajúcich pôsobiskách – austrálskom Brisbane Roar, japonskej Yokohame F. Marinos i v Celticu Glasgow. Teraz je len jedno víťazstvo od toho, aby svoje slová naplnil. Jeho semifinálový súper Bodö/Glimt bol prvým nórskym klubom, ktorý sa dostal do semifinále veľkej európskej súťaže. Tottenham si v Londýne vybudoval náskok 3:1, no odveta na štadióne Aspmyra za severným polárnym kruhom s umelou trávou stále ponúkal šancu na zvrat. Solanke a Porro ju však nakoniec vymazali v priebehu šiestich minút druhého polčasu. Ich tím získal naposledy trofej v ligovom pohári v roku 2008.