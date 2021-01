United boli v šlágri bližšie k víťazstvu, Klopp ďakoval Alissonovi

Londýn 18. januára (TASR) - Bezgólová remíza futbalistov FC Liverpool a Manchestru United v nedeľňajšom šlágri 19. kola Premier League ešte viac zhustila vrchné poschodia tabuľky. United si síce udržali pozíciu lídra, no rozdiel medzi nimi a šiestym Evertonom predstavuje iba päť bodov. Medzi nimi sa tlačia ďalšie štyri tímy, ktoré môžu v druhej polovici sezóny reálne ašpirovať na zisk titulu - Manchester City, Leicester City, FC Liverpool a Tottenham Hotspur.



Šláger na Anfielde ponúkol prevahu úradujúceho majstra v držaní lopty, bližšie ku gólu však boli hostia z Manchestru. Liverpool podržal brankár Alisson Becker, ktorý si v záverečnej štvrťhodine pripísal dva dôležité zákroky. Najprv v 75. minúte vychytal Bruna Fernadesa, ktorý vystrelil spoza malého vápna a potom sa zaskvel aj zoči-voči Paulovi Pogbovi v 83. minúte. "Musím uznať, že sme v závere mali šťastie, podržal nás Ali. Môžeme mu ďakovať, predviedol dva skvelé zákroky," uviedol kormidelník Liverpoolu Jürgen Klopp.



Domáci nevyťažili nič zo 66-percentného držania lopty ani zo sedemnástich streleckých pokusov, z ktorých len tri mierili medzi žrde. Hráčov "The Reds" tlačí topánka v koncovke, neskórovali už v treťom ligovom zápase za sebou, čo sa im naposledy prihodilo v roku 2005. "Veľmi nám chýba gól. Tento zápas ukázal, ako sa trápime a nedokážeme premieňať šance. To je jediná vec, ktorú môžem hráčom vytknúť, pretože odohrali veľmi dobrý zápas," dodal Klopp, ktorého zverenci čakajú na ligové víťazstvo od 19. decembra. Vtedy deklasovali Crystal Palace 7:0, v ďalších štyroch kolách dokázali streliť iba jeden gól do siete West Bromwichu Albion (1:1).



Hráči United neboli ďaleko od pretrhnutia 68-zápasovej série Liverpoolu bez prehry na svojom ihrisku v rámci Premier League. "Škoda nevyužitých príležitostí v závere stretnutia, mohli sme sa tešiť z víťazstva a vzdialiť sa Liverpoolu aj ďalším prenasledovateľom v tabuľke. Hrali sme však proti veľmi kvalitnému súperovi, bod preto v konečnom dôsledku vôbec nie je zlý. Oceňujem výkon môjho mužstva, ktorého výkon s pribúdajúcimi minútami rástol. Chýbala mu iba gólová bodka," konštatoval Ole Gunnar Solskjaer. Jeho tím neprehral v lige už dvanásť zápasov za sebou. Najbližšie sa United predstavia už v stredu na pôde nováčika súťaže Fulhamu, v nedeľu ich na Old Trafford čaká repete s Liverpoolom v 16-finále Pohára FA.



Bezgólová remíza v šlágri zahrala do kariet Manchestru City, ktorý zvíťazil v piatom stretnutí v sérii, keď si poradil s Crystal Palace 4:0. Na konte majú zverenci čerstvého päťdesiatnika Pepa Guardiolu 35 bodov, o dva menej ako mestský rival United, ktorý však odohral o zápas viac. Dva góly "Citizens" strelil stopér John Stones, prvý hlavičkou po centri Kevina De Bruyneho a druhý po rohovom kope. O ďalšie dva zásahy sa postarali Ilkay Gündogan a Raheem Sterling umiestnenými strelami do rohu brány.



Futbalisti Tottenhamu Hotspur nemali komplikácie s posledným tímom Sheffieldom United a zvíťazili 3:1 na jeho ihrisku. Domáci tak nenadviazali na prvú výhru sezóny z predchádzajúceho zápasu s Newcastlom a okupujú dno tabuľky s piatimi bodmi. Príslušnosť k ligovej špici potvrdil aj tretí Leicester City výhrou 2:0 nad Southamptonom.