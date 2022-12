United Cup: Česi prekvapili Nemcov a vedú po úvodných dvojhrách 2:0

United Cup miešaných družstiev - piatkové výsledky:



A-skupina:



Belgicko - Bulharsko 1:1 po úvodných dvojhrách



Alison van Uytvancková - Isabella Šinikovová 6:1, 3:6, 6:3,

David Goffin - Grigor Dimitrov 4:6, 5:7





B-skupina:



Poľsko - Kazachstan 1:1 po úvodných dvojhrách



Iga Swiateková - Julia Putincevová 6:1, 6:3,

Daniel Michalski - Timofei Skatov 6:7 (7:9), 2:6





C-skupina:



Nemecko - Česko 0:2 po úvodných dvojhrách



Alexander Zverev - Jiří Lehečka 4:6, 2:6,

Jule Niemeierová - Marie Bouzková 2:6, 5:7





D-skupina:



Španielsko - Veľká Británia 0:2 po úvodných dvojhrách



Rafael Nadal - Cameron Norrie 6:3, 3:6, 4:6,

Nuria Párrizas Díazová - Katie Swanová 6:3, 1:6, 2:6





E-skupina:



Brazília - Nórsko 2:0 po úvodných dvojhrách



Beatriz Haddadová Maiová - Malene Helgöová 6:4, 6:2,

Felipe Meligeni Rodrigues Alves - Viktor Durasovic 6:3, 6:3





F-skupina:



Chorvátsko - Argentína 2:0 po úvodných dvojhrách



Donna Vekičová - Maria Carleová 6:0, 6:4,

Borna Čorič - Francisco Cerundolo 7:5, 6:4



Canberra 31. decembra (TASR) - Českí tenisti prekvapili Nemcov a po úvodnom dni druhého súboja C-skupiny na United Cupe v Austrálii vedú 2:0. V úvodnej dvojhre si 81. hráč rebríčka ATP Jiří Lehečka poradil so svetovou dvanástkou Alexanderom Zverevom 6:4, 6:2. Dvadsaťjedenročného tímového kolegu napodobnila Marie Bouzková, ktorá neskôr zdolala Jule Niemeierovú 6:2, 7:5.United Cup nahradil v tenisovom kalendári ATP Cup. Brisbane, Perth i Sydney hostia po dve základné trojčlenné skupiny, ich víťazi sa stretnú v play off o postup do semifinále. V ňom ich doplní ďalší tím na základe výsledkov zo základnej skupiny.