United nevyhrali v lige tretíkrát po sebe, Pogba: Musíme niečo zmeniť

Na snímke vľavo v popredí slovenský stredopoliar Watfordu Juraj Kucka, vpravo brazílsky útočník Liverpoolu Roberto Firmino v zápase 8. kola anglickej Premier League vo futbale FC Watford - FC Liverpool (0:5) v sobotu 16. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke v popredí hlavný rozhodca Martin Atkinson, v pozadí s ním diskutuje hráč City Raheem Sterling v zápase 8. kola anglickej Premier League vo futbale Manchester City - Burnley FC v sobotu 16. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Manchester 17. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru United získali z uplynulých troch ligových zápasov iba jediný bod a po výbornom vstupe do sezóny klesli za prvú štvorku anglickej Premier League. V sobotnom zápase 8. kola podľahli Leicestru na jeho ihrisku 2:4.povedal stredopoliar Paul Pogba.Leicester ukončil 29-zápasovú sériu Manchestru bez ligovej prehry na ihrisku súpera. Hostia viedli od 19. minúty gólom Masona Greenwooda, po chybe kapitána Harryho Maguirea po polhodine hry však vyrovnal Youri Tielemans. Caglar Söyüncu poslal po rohovom kope do vedenia Leicester, ale Marcus Rashford vo svojom prvom zápase v prebiehajúcej sezóne vyrovnal na 2:2. Rozhodujúci moment prišiel už o pár sekúnd, keď ofenzívnu akciu Leicestru potiahol po ľavej strane Timothy Castagne, loptu prevzal Ayoze Pérez, ktorý prihrávkou na Jamieho Vardyho prekvapil obranu United a Vardy následne pohotovo prestrelil de Geu. V závere prikrášlil domáci triumf Patson Daka a stal sa prvým hráčom zo Zambie, ktorý skóroval v Premier League.povedal pre Skysports Pogba, ktorý odohral v Leicestri celý zápas. Rovnako aj útočník Cristiano Ronaldo. Ten mal, na rozdiel od stretnutia s Evertonom (34 minút) plnú minutáž, no po hetriku v utorňajšom kvalifikačnom zápase MS s Luxemburskom gólovo mlčal. Neskóroval ani v jednom z uplynulých troch ligových zápasov United.Zverenci Oleho Gunnara Solskjaera mali výborný vstup do sezóny, keď v úvodných piatich zápasoch dosiahli bilanciu štyri víťazstvá a jedna prehra. Potom však prehrali doma s Aston Villou (0:1), remizovali s Evertonom (1:1) a po prehre s Leicestrom sa im líder tabuľky Chelsea vzdialila na päť bodov. Trénera Solskjaera hnevali štyri inkasované góly.povedal.Podľa Skysports zvýšila prehra v Leicesteri tlak na kormidelníka tímu, ktorý letným angažovaním Ronalda vyslal jasný signál o snahe zaútočiť na titul. Do Solskjaerovej budúcnosti v klube môžu veľa napovedať už nasledujúce zápasy. "Červení diabli" sa v najbližšom období stretnú v Premier League s ďalšími konkurentmi v boji o titul. Postupne nastúpia proti Liverpoolu, Tottenhamu, Manchestru City a po Watforde ich čaká Chelsea. Medzitým aj náročný dvojzápas Ligy majstrov s Atalantou.United však v sobotu nezaujali iba stratou bodov, ale aj transferom do Leicesteru. Do 160 km vzdialeného dejiska zápasu sa vybrali netradične lietadlom. Hlavný dôvod cesty, ktorá im trvala iba desať minút, bola snaha plynule prekonať zápchy na diaľnici. Tento krok klubu bol podľa Skysports v rozpore so snahou znížiť emisie uhlíka s cieľom zabrániť globálnemu otepľovaniu, ku ktorému sa elitné kluby Premier League zaviazali. Ich funkcionári deklarovali záujem zvýšiť povedomie o tom, ako môžu ľudia prispieť k čistejšej budúcnosti planéty. Predstavitelia United, ktorí sa na zápasy zvyčajne prepravujú autobusom a vlakom, v reakcii na otázky k ich neštandardnému transferu pripomenuli, že už dvanásty rok po sebe dokázali znížiť spotrebovanú energiu a emisie uhlíka prostredníctvom svojho programu Manchester United Energy & Carbon Reduction Program.