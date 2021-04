United otočili zápas s Brightonom, Solskjaer: Prvý polčas sme spali

Manchester 5. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru United zdolali v nedeľnom stretnutí anglickej Premier League súpera z Brightonu 2:1 a po ôsmy raz v tejto sezóne otočili nepriaznivý vývoj zápasu. Tréner "červených diablov" Ole Gunnar Solskjaer však nebol spokojný s výkonom svojich zverencov.



Na ihrisku United išiel Brighton do vedenia, keď Danny Welbeck v 13. minúte napálil center Neala Maupaya do bránky. Brankár domácich Dean Henderson, ktorý opäť dostal prednosť pred Davidom de Geom, sa neskôr za dôveru odvďačil zlikvidovaním nebezpečnej hlavičky Lewisa Dunka, ktorú vyrazil na brvno. United sa zlepšili až po prestávke, ich hru režíroval Bruno Fernandes. V 62. minúte poslal do gólového zakončenia Marcusa Rashforda a o 21 minút neskôr rozhodol devätnásťročný mladík Mason Greenwood.



"Nemohli sme nájsť náš rytmus. Potrebovali sme prestávku medzi polčasmi, aby sme sa prebrali, lebo dovtedy sme spali," citovala Solskjaera agentúra AFP. "Niekedy hráči po reprezentačnej prestávke potrebujú čas," dodal kouč United.



O titule je však v anglickej lige zrejme rozhodnuté, United strácajú na lídra Manchester City 14 bodov. Iba totálny kolaps by Citizens mohol pripraviť o tretí titul v Premier League za uplynulé štyri roky. Na jeho zisk im stačí získať 11 bodov zo zostávajúcich siedmich zápasov. Solskjaer však môže druhým miestom vyrovnať najlepší výsledok United od odchodu Alexa Fergusona v roku 2013. Pred tretím Leicestrom majú United štvorbodový náskok, štvrtá Chelsea zaostáva o deväť bodov. Piaty Tottenham a šiesty Liverpool už strácajú 11 bodov. "Nebudeme sa pozerať na to, kto ako hrá. Ak vyhráme zápasy ktoré máme, zostaneme na druhom mieste. Je to ešte dlhá cesta, ale túto pozíciu si chceme udržať," vyhlásil Solskjaer.



Brighton nezačal sezónu dobre, pohyboval sa na hranici zostupu, ale po zlepšených výkonoch stúpal v tabuľke a momentálne ho od vypadnutia delí 6 bodov. "Verím mojim hráčom a v to, čo robíme. Naše výkony sú dobré, ale musíme to ukázať aj na výsledkoch," povedal tréner Graham Potter.