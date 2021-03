United po remíze s Chelsea zvýšil odstup, Solskjaer: Nepresadzujeme sa

Londýn 1. marca (TASR) - Manchester United cez víkend opäť neuspel v snahe skomplikovať cestu mestskému rivalovi City za anglickým futbalovým titulom. V zápase 26. kola remizoval v nedeľu na Stamford Bridge s londýnskou Chelsea 0:0. Z uplynulých štyroch duelov trikrát remizoval a na druhej priečke tabuľky má odstup od lídra 12 bodov.



Chelsea pod vedením nového trénera Thomasa Tuchela ožila, no hoci oba tímy mali motiváciu i schopnosti útočiť, zápas veľa príležitostí nepriniesol. "Oba tímy hrali akosi bezpečne. Nevytvorili sme si veľa šancí, čo je sklamanie. Potrebovali sme samozrejme zvíťaziť. Teraz je naše manko väčšie," priznal podľa AP po zápase obranca United Luke Shaw.



Zverencom trénera Oleho Gunnara Solskjaera sa nestalo ani zďaleka po prvý raz v sezóne, že v šlágri neskórovali. Gól nedokázali streliť v prvom meraní síl v sezóne ani proti City, Arsenalu, Tottenhamu a Liverpoolu. "Nepresadzujeme sa dostatočne. Ak sa chceme posunúť, musíme začať vyhrávať veľké zápasy," skonštatoval nórsky kouč, ktorý sa po zápase posťažoval na videotechniku, keď jeho mužstvo nekopalo pokutový kop po zdanlivej ruke Calluma Hudson-Odoia. "Obávam sa, že je to následok šumu spred mesiaca, dvoch, keď nám vytýkali, že zahrávame veľa penált. Zjavne teda v tejto lige majú tréneri moc ovplyvňovať rozhodcov, čo by nemalo byť," vyhlásil Solskjaer.



Kouč "The Blues" mal na problematickú situáciu odlišný pohľad. "Neviem prečo sa to vôbec konzultovalo s videom. Som rád, že sa to neodpískalo, to by bolo hrozné. My teraz musíme vydržať. Nie je jednoduché predvádzať kvalitné vystúpenie každé tri, či štyri dni, ale práve to nás teraz čaká," pripomenul Tuchel, ktorého mužstvo nastúpi vo štvrtok na pôde Liverpoolu. Tam sa pokúsi predĺžiť sériu bez prehry, ktorá sa natiahla už na desať zápasov vo všetkých súťažiach.



Nepriaznivú šnúru v nedeľu uťal obhajca titulu. Liverpool vyhral na trávniku posledného Sheffieldu United 2:0 a zabodoval po štyroch dueloch. "Obrovské množstvo ľudí nás už odpísalo. To je fajn. Pri všetkých problémoch, ktoré máme, sa stále nachádzame v dobrej pozícii," skonštatoval kouč Jürgen Klopp.



O presné zásahy sa po zmene strán postarali 20-ročný stredopoliar Curtis Jones a "vlastencom" Kean Bryan. "Tieto zápasy sú o tom ukázať, že sme stále tu. Vieme vyhrávať zápasy a do Ligy majstrov neexistuje iná cesta, ako cez dobré výsledky," pripomenul Klopp, ktorého mužstvo je v tabuľke šieste. Za štvrtým West Hamom, ktorý drží poslednú priečku zaisťujúcu účasť v najprestížnejšej európskej súťaži zaostáva iba o dva body.