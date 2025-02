United prepustia 200 zamestnancov, cieľom je vrátiť klub k ziskovosti

Manchester 24. februára (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United v rámci "transformačného plánu" na zlepšenie finančnej udržateľnosti plánuje zrušiť až 200 pracovných miest. Už minulý rok prepustil 250 zamestnancov v prvej vlne opatrení na zníženie nákladov po tom, ako miliardár Jim Ratcliffe kúpil 27,7-percentný podiel účastníka Premier League.



Generálny riaditeľ klubu Omar Berrada uviedol, že rozsiahle opatrenia sa zavádzajú s cieľom "transformovať a vrátiť ho k ziskovosti po piatich za sebe nasledujúcich rokoch strát od roku 2019. Vytvorí sa pevnejšia finančná platforma, z ktorej môže klub investovať do úspechov mužského a ženského futbalu. Tiež aj do zlepšenia infraštruktúry. "Žiaľ, znamená to ohlásenie ďalšieho možného prepúšťania a je nám veľmi ľúto, že to bude mať dopad na niektorých kolegov. Tieto tvrdé rozhodnutia sú však nevyhnutné," povedal podľa AFP.



Okrem škrtov zvýšil United aj napriek odporu fanúšikov v priebehu sezóny najnižšiu cenu vstupeniek zo 40 libier (cca. 48 eur) na 66 libier (80 eur). "Naše dve hlavné priority ako klubu sú dosahovať úspechy na ihrisku pre našich fanúšikov a zlepšovať naše zázemie. Nemôžeme investovať do týchto cieľov, ak neustále strácame peniaze. Na konci tohto procesu budeme mať finančne udržateľnejší futbalový klub. Pričom budeme naďalej poskytovať prvotriedne služby našim obchodným partnerom," skonštatoval Berrada.



Rekordnému 20-násobnému anglickému šampiónovi patrí v tejto sezóne v lige až 15. miesto. United odohrali 26 zápasov a majú bilanciu osem víťazstiev, šesť remíz a 12 prehier. Manchestru sa lepšie darí v Európskej lige, keď postúpil priamo do osemfinále. V boji o štvrťfinále ho čaká španielsky Real Sociedad San Sebastian.



Koncom októbra skončil na lavičke Holanďan Erik ten Hag, ktorého nahradil Ruben Amorim. Portugalský kouč sa dohodol na kontrakte do júna 2027 s opciou na ďalší rok.