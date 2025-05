United s možno najlepším výkonom, Anglicko potešil aj Tottenham

Bratislava 2. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru United predviedli možno svoj najlepší výkon v sezóne. Napriek podpriemerným výsledkom v domácej Premier League ovládli dominantným spôsobom úvodné semifinále Európskej ligy, v ktorom triumfovali na pôde Athletica Bilbao 3:0. Tréner tímu Ruben Amorim však svojich zverencov pred odvetou varoval, aby nezaspali na vavrínoch.



Manchester mal v Španielsku prevahu, o víťazstve však rozhodol len v priebehu štvrťhodiny. V 30. minúte sa individuálnou akciou blysol často kritizovaný stopér Harry Maguire, jeho center predĺžil Manuel Ugarte a hlavičkou otvoril skóre Casemiro. O päť minút neskôr prišlo vylúčenie domáceho obrancu Daniela Viviana. Bruno Fernandes premenil pokutový kop a ešte pred odchodom do šatní upravil na konečných 3:0. „Sú to skúsení medzinárodní hráči a v takýchto chvíľach musia tím posúvať vpred. Preto tu hrajú. Sú to najskúsenejší hráči, takže si myslím, že je to prirodzené,“ uviedol Amorim na adresu Maguirea a Fernandesa.



„Červení diabli“ do konca zápasu diktovali tempo a portugalský kouč neskrýval radosť z ich výkonu, keďže v ostatných súťažiach tím pohorel: „Vyzeralo to, že sme sa veľmi trápili a potom sa všetko zmenilo. Všetci hovorili, že to bol možno najlepší zápas našej sezóny.“ Napriek tomu pred domácou odvetou nepoľavuje v ostražitosti. „Môj odkaz hráčom znel, že musia myslieť na odvetu a viac premýšľať o prvých 20 minútach tohto zápasu, než o zvyšku hry. Bude to naozaj ťažký súboj. Na góly vonku sa nehrá a čokoľvek sa môže zmeniť,“ pokračoval Amorim podľa AFP. Na úvod stretnutia myslel aj dvojgólový Fernandes. „Víťazstvo je veľmi dôležité. Zápas bol v prvých 20 minútach veľmi ťažký a so svojimi fanúšikmi boli veľmi silní. Na Old Trafforde si musíme uvedomiť, že Athletic Club je veľmi dobrý tím, ktorý bude silný aj u nás doma,“ konštatoval kapitán United.



Španielsky klub sa výrazne vzdialil od postupu do domáceho finále na San Mames, ale aj tak sa nevzdáva. „Nezvládli sme prvý gól, to napätie. Keď prehráte 0:3, znamená to, že boli klinicky dôslední a my sme nevyužili šance, ktoré sme mali. Tímy ako United neodpúšťajú, v záverečnej tretine zápasu sú veľmi tvrdé. Musíme sa z takýchto vecí poučiť. Je jasné, že je to veľmi zlý výsledok, ale musíme s ním hrať. Napriek vedomiu, že je to pre nás naozaj nepriaznivá situácia, sa nevzdávame,“ povedal tréner Bilbaa Ernesto Valverde.



V Londýne si podobne priaznivý výsledok ako Manchester vybojoval ďalší anglický semifinalista Tottenham, ktorý zdolal prekvapenie ročníka FK Bodö/Glimt 3:1. Do trojgólového vedenia ho postupne poslali Brennan Johnson, James Maddison a Dominic Solanke, hostia v závere skorigovali zásluhou Ulrika Saltnesa. „Čo sa týka výkonu, od hráčov som nemohol žiadať viac. Nemyslím si, že skóre odráža našu dominanciu, ale po prvom zápase chcete byť v dobrej pozícii a to sa nám podarilo,“ tešil sa tréner Spurs Ange Postecoglou. Rovnako ako Manchester, aj Tottenham sa v Premier League trápi a vidina európskej trofeje je pre tím veľkou vzpruhou.



Pre Bodö/Glimt je obrovský úspech samotná účasť v semifinále, jeho doterajším maximom bolo štvrťfinále Konferenčnej ligy zo sezóny 2021/2022. Nórsky tím sa dokázal vyhnúť vypadnutiu vo štvrťfinále proti Laziu Rím, keď za stavu 0:3 v predĺžení vynútil jedenástkový rozstrel Andreas Helmersen. A práve gól zo záveru súboja s Tottenhamom dal tímu nádej. „Bolo to neskutočne dôležité. Dáva nám to pred domácim zápasom nádej, pretože za stavu 0:3 by sme boli mimo, je to príliš veľa,“ uviedol nórsky kormidelník Kjetil Knutsen. „Bol to úžasný pocit streliť gól, tak trochu splnený sen. Bol to veľký moment pre mňa, ale aj pre celý klub. Dodal nám nádej a vieru a myslím si, že práve tieto veci by sme si mali vziať do domácej odvety,“ dodal Saltnes.