United uvoľnili Hendersona do Crystal Palace a kúpili Turka Bayindira

Londýn 1. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub Crystal Palace získal z Manchestru United brankára Deana Hendersona, s ktorým podpísal päťročný kontrakt. Za 26-ročného Hendersona zaplatil "červeným diablom" 15 miliónov libier, ďalších päť miliónov môžu získať United na bonusoch, pripomína AFP.



Henderson odchytal za klub z Old Trafford celkovo 29 zápasov. Jeho odchod United zalepili kúpou tureckého brankára Altaya Bayindira z Fenerbahce Istanbul, ktorý by mal robiť náhradníka Kamerunčanovi Andremu Onanovi. "Crystal Palace má skvelých fanúšikov a hráčov, ktorí sú hladní po úspechu. Buduje sa tu niečo veľké a som rád, že môžem byť toho súčasťou," vyhlásil Henderson.



Bayindir prišiel do United za 4,3 milióna libier a podpísal zmluvu na štyri roky s ročnou opciou. Stal sa úplne prvým Turkom, ktorý si bude obliekať dres United. "Je to pre mňa veľká česť," vyhlásil 25-ročný brankár.