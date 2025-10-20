< sekcia Šport
United vyhrali na Anfielde po takmer dekáde, Maguire: Znamená to veľa
Londýn 20. októbra (TASR) - Futbalisti Liverpoolu utrpeli štvrtú prehru v rade prvýkrát od roku 2014. Na Manchester United nestačili v nedeľnom zápase 8. kola Premier League 1:2. „Červení diabli“ tak ukončili takmer desaťročné čakanie na víťazstvo na Anfielde.
Gólovým hrdinom hostí bol Harry Maguire, ktorého hlavička z hranice malého vápna zabezpečila tímu v 84. minúte dve ligové výhry v rade premiérovo pod vedením trénera Rubena Amorima. United išli do vedenia už v druhej minúte zásluhou Bryana Mbeuma, ktorý prešprintoval kapitána Virgila Van Dijka a dostal výstavnú prihrávku za obranu od Amada Dialla. Zápas tak bol nerozhodný dovedna len sedem minút. O vyrovnanie sa postaral Cody Gakpo v 78. minúte do odkrytej bránky po troch strelách do žrde. Blysol sa aj brankár hostí Senne Lammens, keď úspešne zasiahol pri strele Alexandra Isaka zblízka. Za hostí sa nepresadil ani Mohamed Salah, ktorý má na konte najviac gólov v derby s United.
Prehra znamená, že Liverpool zaostáva za Arsenalom na čele tabuľky o štyri body a tréner Arne Slot stále hľadá správnu kombináciu hráčov, hoci v prestupovom období minul takmer 450 miliónov libier na nové posily. Iba na lavičke začal opäť stredopoliar Florian Wirtz, za ktorého zaplatil klub 100 miliónov libier. United sa priblížili na rozdiel dvoch bodov k svojmu nedeľnému súperovi a posunuli sa na deviatu priečku v tabuľke, čím uľavili tlak na Amorima po jeho najväčšom víťazstve za takmer rok pôsobenia. „Znamená to pre nás veľa. V posledných rokoch mali navrch a pre náš klub to nebolo dobré. Fanúšikom sme nedali dosť dní ako tento a bolo to dlhé čakanie,“ citovala Maguirea agentúra AFP.
Liverpool prehral len jeden z predchádzajúcich 14 zápasov Premier League proti United a „červení diabli“ nezvíťazili na Anfielde od začiatkov éry Jürgena Kloppa v januári 2016. Liverpool je však momentálne v stave prestavby po tom, čo výrazne obmenil káder, ktorý minulú sezónu suverénne získal titul. Zároveň prišiel o krídelníka Dioga Jotu po tragickej autonehode v júli. „Je to zaujímavé obdobie, pretože sa musíme zomknúť. Nielen my ako hráči, ale celý klub a fanúšikovia. Keď je ťažko, je dôležité, aby sme si zachovali správne nastavenie a držali spolu. Sezóna je ešte dlhá,“ povedal Van Dijk, ktorého tím zaznamenal prvú ligovú prehru na Anfielde po viac než roku.
