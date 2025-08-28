< sekcia Šport
United vypadli v 2.kole Ligového pohára so štvrtoligovým Grimsby
ManUtd prehrával po polhodine šokujúco 0:2, no v druhom polčase herne pridal a dokázal manko zmazať.
Autor TASR
Londýn 28. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru United nečakane vypadli už v 2. kole Ligového pohára (EFL Cupu). V stredu senzačne nestačili na domáce Grimsby Town, účastníkovi štvrtej najvyššej anglickej súťaže (League Two) podľahli v „maratónskom“ jedenástkovom rozstrele 11:12. V riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 2:2.
ManUtd prehrával po polhodine šokujúco 0:2, no v druhom polčase herne pridal a dokázal manko zmazať. Najprv znížil Bryan Mbeumo a v 89. minúte vyrovnal na 2:2 Harry Maguire. Po riadnom hracom čase nasledoval hneď rozstrel, v ktorom rozhodla až 13. séria. Domáci Darragh Burns svoj pokus premenil a na druhej strane Mbeumo napálil loptu do brvna, čím rozhodol o prekvapujúcom postupe Grimsby.
