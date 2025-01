Univerziáda: Lyžiar Horniach v behu na 10 km na 37. mieste

Turín 15. januára (TASR) - Slovenský bežec na lyžiach Matej Horniach obsadil 37. miesto na 32. Svetových zimných univerzitných hrách FISU v Turíne. V stredajších individuálnych pretekoch na 10 km triumfoval Olaf Martin Aaseru Talmo z Nórska. Druhý Slovák v štartovom poli Denis Tilesch obsadil 61. miesto.



Talmo triumfoval v čase 24:21,0 min, Horniach prišiel do cieľa so stratou +1:23,4 min. Tilesch stratil na víťaza +2:38,7. Striebro si vybojoval Nico Bennert z Fínska (+6,8 s) a bronz putuje do Bulharska zásluhou Maria Matikanova (+17,2).