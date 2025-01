Univerziáda: Slovákov striebro teší, Uram: Turnaj mal vysokú úroveň

Bratislava 23. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti sa vo štvrtok vrátili z dejiska 32. Svetových zimných univerzitných hier FISU v Turíne, kde obsadili konečnú druhú priečku. Svoju historickú zbierku rozšírili na jedno zlato a tri striebra, vo finále podľahli favorizovanej Kanade 1:3.



Hokejisti získali cenný kov pre Slovensko na podujatí ako jediní. "Chlapci urobili skvelé meno nielen sebe, svojim rodinám, ale aj hokeju a športu na Slovensku. Tešíme sa z úspechu. Nie je ho veľa, žijeme v dobe, v ktorej negatívne správy prebíjajú tie pozitívne. Chalani budú určite inšpiráciou pre tých, ktorí sa chcú vybrať cestou skĺbenia športu a štúdia," poďakoval sa zverencom reprezentačný tréner Ivan Féneš.



Slovenské univerzitné mužstvo ocenil aj generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Lažo: "Je to obrovský úspech. Podporovať šport a vzdelanie ruku v ruke je súčasťou dlhodobej stratégie SZĽH. Som rád, že sa to podarilo. Chlapci ukázali srdce a ohromné výkony. Môžem im za reprezentáciu iba poďakovať."



O jediný gól Slovákov vo finále sa postaral kapitán Jakub Uram. "Bola to obrovská česť byť kapitán tohto tímu. Vytvorili sme super partiu a zažili nezabudnuteľné zážitky, ktoré si budeme pamätať do konca života. Turnaj mal vysokú úroveň. Zápasy mali tempo a náboj. Všetci hráči v súbojoch o medaily hrajú kvalitné súťaže," zdôraznil Uram.