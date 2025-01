K. Pitoňáková na univerziáde obsadila v snoubordkrose 6. miesto

Turín 14. januára (TASR) - Slovenská snoubordistka Katarína Pitoňáková skončila v snoubordkrose na 32. Svetových zimných univerzitných hrách FISU v Turíne na konečnom 6. mieste. V utorok najprv v semifinále spadla a nepodarilo sa jej prísť do cieľa, bojovala tak následne v malom finále o 5.-8. miesto. V ňom obsadila druhú priečku.



Zverenka trénera Petra Knappa bola s konečným umiestnením spokojná, hoci pomýšľala aj na vyššie priečky. "Keď som videla, ako blízko som bola veľkému finále, nahnevalo ma to. Nepáčilo sa mi ako som jazdila na tréningoch. Kvalifikácia už bola lepšia, eliminácia sa mi podarila, čo som bola veľmi rada a v záverečný deň sa mi tiež dobre jazdilo. Akurát som si nedala v semifinále pozor v jednej klopenej zákrute a vypomstilo sa mi to," zhodnotila svoje vystúpenie Pitoňáková podľa serveru svkuniteam.sk.



Biatlonisti mali na programe krátke vytrvalostné preteky a Slováci sa na popredných miestach neumiestnili. Jakub Kováčik obsadil na 15 km trati 42. priečku s mankom 12:35,3 min na víťaza, keď nazbieral 12 trestných minút, Ema Zvarová prišla do cieľa na 12,5 km trati na 39. pozícii s odstupom 10:58,2 na víťazku a 9 trestnými minútami, Lea Meszárošová bola 43. s 10 chybami a stratou 12:29,1.