Upamecano by mal ostať v Bayerne Mníchov do roku 2030

Hráč Bayernu Dayot Upamecano (vpredu) uniká s loptou pred Mikelom Merinom z Arsenalu počas zápasu 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov FC Arsenal - Bayern Mníchov. Foto: TASR/AP

Dvadsaťsedemročnému obrancovi vyprší kontrakt koncom júna, no po dlhých rokovaniach by mohlo tento týždeň prísť k podpisu novej dohody.

Autor TASR
Mníchov 3. februára (TASR) - Francúzsky futbalista Dayot Upamecano je blízko k predĺženiu zmluvy s nemeckým Bayernom Mníchov do roku 2030. Dvadsaťsedemročnému obrancovi vyprší kontrakt koncom júna, no po dlhých rokovaniach by mohlo tento týždeň prísť k podpisu novej dohody.

Čestný prezident Bavorov Uli Hoeness obvinil manažment francúzskeho stopéra z odďaľovania dohody. „Viem, že on aj jeho rodina sa cítia v Mníchove komfortne. Obávam sa však, že jeho agenti urobia všetko, čo môžu, aby ho odtiaľ vylákali,“ citovala Hoenessa agentúra DPA.

Upamecano by si v novej zmluve mohol ročne zarobiť približne 20 miliónov eur. Kontrakt by mal obsahovať aj podpisový bonus a hráčom vyžiadanú výstupnú klauzulu. Francúzsky reprezentant prestúpil do Bayernu z RB Lipsko v roku 2021 za viac ako 40 miliónov eur.
