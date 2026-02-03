< sekcia Šport
Upamecano by mal ostať v Bayerne Mníchov do roku 2030
Dvadsaťsedemročnému obrancovi vyprší kontrakt koncom júna, no po dlhých rokovaniach by mohlo tento týždeň prísť k podpisu novej dohody.
Autor TASR
Mníchov 3. februára (TASR) - Francúzsky futbalista Dayot Upamecano je blízko k predĺženiu zmluvy s nemeckým Bayernom Mníchov do roku 2030. Dvadsaťsedemročnému obrancovi vyprší kontrakt koncom júna, no po dlhých rokovaniach by mohlo tento týždeň prísť k podpisu novej dohody.
Čestný prezident Bavorov Uli Hoeness obvinil manažment francúzskeho stopéra z odďaľovania dohody. „Viem, že on aj jeho rodina sa cítia v Mníchove komfortne. Obávam sa však, že jeho agenti urobia všetko, čo môžu, aby ho odtiaľ vylákali,“ citovala Hoenessa agentúra DPA.
Upamecano by si v novej zmluve mohol ročne zarobiť približne 20 miliónov eur. Kontrakt by mal obsahovať aj podpisový bonus a hráčom vyžiadanú výstupnú klauzulu. Francúzsky reprezentant prestúpil do Bayernu z RB Lipsko v roku 2021 za viac ako 40 miliónov eur.
Čestný prezident Bavorov Uli Hoeness obvinil manažment francúzskeho stopéra z odďaľovania dohody. „Viem, že on aj jeho rodina sa cítia v Mníchove komfortne. Obávam sa však, že jeho agenti urobia všetko, čo môžu, aby ho odtiaľ vylákali,“ citovala Hoenessa agentúra DPA.
Upamecano by si v novej zmluve mohol ročne zarobiť približne 20 miliónov eur. Kontrakt by mal obsahovať aj podpisový bonus a hráčom vyžiadanú výstupnú klauzulu. Francúzsky reprezentant prestúpil do Bayernu z RB Lipsko v roku 2021 za viac ako 40 miliónov eur.